iPad Pro & Co.: Diese Woche dürfen wir neue Apple-Produkte erwarten

Heute dürfte eine spannende Apple-Woche beginnen. Wir können in den nächsten Tagen drei neue Apple-Produkte erwarten: Das iPad Pro M5 und ein Update für die Vision Pro sind wohl gesetzt und es scheint so gut wie sicher, dass Apple diese Woche zudem noch eine neue, mit einem M5-Prozessor ausgestattete Version des MacBook Pro vorstellt.

Apple-Chef Tim Cook wird diesmal keine Bühne betreten

Wir haben schon vor einer Woche darüber berichtet, dass Apple wohl auch in diesem Jahr auf ein weiteres Video-Event im Stil der iPhone-Präsentationen verzichtet, und die in diesem Jahr noch anstehenden Hardware-Neuheiten lediglich mithilfe von Pressemitteilungen und begleitenden Informationsvideos präsentiert. Auf die gleiche Weise wurden im vergangenen Jahr an drei aufeinanderfolgenden Tagen neue Modelle des iMac, des Mac mini und des MacBook Pro präsentiert.

Der gut mit Apple vernetzte Bloomberg-Autor Mark Gurman gibt sich diesbezüglich sicher und spricht davon, dass Apple die Aufmerksamkeit im Anschluss an die Vorstellung der neuen Modelle des iPhone nun auf den Rest seiner für diesen Herbst geplanten Produktneuerungen legen wird.

iPad Pro, Vision Pro und MacBook Pro neu?

Die anstehende Vorstellung des iPad Pro M5 steht dabei wohl außer Frage. Schließlich konnten wir das neue Tablet – wohl zum Ärger Apples – bereits ausführlich im Video präsentiert sehen.

iPad Pro M5 vorab im Video – vermutlich ein aus Auslieferungslagern gestohlenes Gerät

Als weitere Apple-Neuheit ist n dieser Woche eine überarbeitete Version der Vision Pro zu erwarten. Gurman zufolge soll Apple die Datenbrille mit einem schnelleren Prozessor und verbessertem Haltegurt anbieten.

Während das iPad Pro M5 und die überarbeitete Vision Pro bereits für einen unmittelbaren Verkaufsstart vorbereitet und auch in ausreichenden Stückzahlen produziert würden, sei die Vorstellung eines MacBook Pro M5 in dieser Woche zwar wahrscheinlich, jedoch noch nicht gesichert. Hier könne man aber zumindest in Kürze eine mit dem schnelleren Prozessor ausgestattete Variante des 14-Zoll-Modells erwarten. Die schlechte Verfügbarkeit des Geräts bei Apple deutet jedoch an, dass wir auch hier bereits in dieser Woche ein neues Modell sehen.

AirTag, HomePod mini und Apple TV lassen warten

Apple arbeitete darüber hinaus zwar auch an neuen Modellen von AirTag, HomePod mini und Apple TV, hier scheint aber weiterhin keine kurzfristige Markteinführung bevorzustehen.

Wenn Apple die „Unglückszahl“ 13 nicht vermeiden will, könnte der Start bereits am heutigen Nachmittag erfolgen. Es ist damit zu rechnen, dass die Produktvorstellungen auf zwei oder drei Tage in dieser Woche verteilt werden. Im vergangenen Jahr war dies in der Vorstellungswoche jeweils am Montag, Dienstag und Mittwoch um 16 Uhr unserer Zeit der Fall.