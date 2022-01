Anker: Neues 8-in-1-iPad-Dock und neue Webcam im Anmarsch

Der Zubehör-Anbieter Anker hat zwei neue Accessoires für Mac- bzw. iPad-Anwender gelistet. Zum einen scheint mit der PowerConf C200 eine neue Webcam für Mac-Anwender in den Startlöchern zu stehen, die über eine 2K-Auflösung, einen gut sichtbaren Linsenverschluss und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung verfügt, zum anderen steht ein neuer Tablet-Ständer in den Startlöchern, der eine 8-in-1-Funktionalität verspricht.

