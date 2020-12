Blocs 4 für Mac: Webseiten-Baukasten in neuer Version

Wer heutzutage eine Webseite erstellen möchte, greift häufig zu Online-Angeboten wie Squarespace, Jimdo oder Wix. Dienste, die einfache Web-Oberflächen zum Bau neuer Projekte anbieten, sich jedoch weder offline nutzen lassen, noch native Mac-Applikationen bereitstellen, mit denen sich die eigenen Seiten von A-Z entwerfen, gestalten und umsetzen lassen.

Für genau diesen Einsatzzweck bietet sich schon länger der Webseiten-Baukasten Blocs an – dieser liegt nun in Version 4.0 vor und erinnert an längst vergangene Zeiten, in denen private Webseiten in Mac-Anwendungen wie iWeb erstellt wurden.

Webseiten: Offline und ohne Code-Eingabe

Blocs bietet eine moderne Interpretation des iWeb-Versprechens an. Die App gestattet euch den Bau statischer, responsiver Webseiten und bietet euch dafür zahlreiche Content-„Blöcke“ an, die zur Gestaltung der Webseiten miteinander kombiniert werden müssen und sich anschließend detailliert feintunen lassen.

Steht das Grundgerüst, lassen sich Schriften, Farben, Animationen und mehr formatieren, anwenden und integrieren ohne dafür im Quelltext herumzuschreiben. Blocs 4 setzt im Hintergrund noch auf das Bootstrap 4-Framework, steht jedoch kurz davor Bootstrap 5 zu integrieren.

Mit der App lassen sich beliebig viele Webseiten erstellen, die ihrerseits aus beliebig vielen, untereinander verlinkten Einzelseiten bestehen können. Wer möchte kann die Mac-App zudem zum Bau eigener Themes für Content-Management-Systeme wie WordPress nutzen, muss dafür jedoch das zusätzliche „Blocs Plus“-Paket erwerben, das neben WordPress-Themes zudem auch zahlreiche SEO-Optimierungen enthält.

Plus-Version erstellt WordPress-Themes

Blocs 4 wird als Premium-App für $99 verkauft (aktuell läuft noch ein Black Friday Sale), kann kostenlos getestet und verzichtet auf laufende Abos. Das „Blocs Plus“-Paket kostet $49. Blocs konkurriert mit der Mac-Anwendung Sparkle.

Apropos kostenloser Test: Der Download-Link versteckt sich hinter der Aufforderung zur E-Mail-Adresseingabe. Dies ist der Direkt-Link.