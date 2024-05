Blick ins Innere: Das iPad Air, das nicht mehr „Air“ heißen dürfte

Einen ersten Blick konnten wir ja bereits vor zehn Tagen ins Innere des neuen iPad Pro werfen. Inzwischen haben sich auch die Reparaturspezialisten von ifixit mit den seit zwei Wochen erhältlichen neuen iPad-Modellen beschäftigt und separate Videos zum iPad Pro und iPad Air veröffentlicht.

Auch wenn die wenigsten von uns jemals in die Verlegenheit kommen, ein iPad in seien Einzelteile zu zerlegen, die mithilfe der Videos möglichen Blicke „unter die Haube“ sind sind nicht nur interessant, sondern vermitteln auch ein Gefühl für die besondere Ästhetik der fein säuberlich und exakt ausgeloteten Komponenten im Inneren der Geräte.

„Air“ ist nicht mehr wofür der Name steht

Das Thema „Platz sparen“ scheint aber zumindest beim iPad Air ein wenig in den Hintergrund zu treten. Wir haben bereits nach der Vorstellung der neuen Geräte angemerkt, dass es etwas kontrovers anmutet, wenn das iPad Pro in diesem Jahr erstmals leichter und dünner ist, als das bislang für diese Charakteristik bekannte iPad Air.

Apple hat seine „Air“-Produktlinie im Jahr 2008 mit dem ersten MacBook Air ins Leben gerufen. Der Namenszusatz stand für die extrem dünne Bauweise und das geringe Gewicht des Computers. Bei der Präsentation zog der damals noch amtierende Apple-Chef Steve Jobs das Gerät aus einer Dokumentenhülle.

Das erste iPad Air kam im Oktober 2013 auf den Markt und trug diese Bezeichnung ebenfalls aufgrund der Tatsache, dass es mit 469 Gramm Gewicht und einer Stärke von 7,5 Millimetern deutlich leichter und dünner war, als das zu dieser Zeit aktuelle iPad der vierten Generation mit 662 Gramm Gewicht und 9,4 Millimetern Stärke.

Wenn man so will, kann man die Tatsache, dass Apple den Produktnamen „Air“ beibehält auch dahingehend deuten, dass das Unternehmen selbst nicht ganz glücklich mit dieser Situation ist, aber kein besseres Konzept für eine klare Differenzierung seines iPad-Programms auf Lager hat. Für Standardnutzer funktioniert die Namensgebung dann aber auch weiterhin, das aktuelle iPad Air ist mit 6,1 Millimeter immer noch dünner als das derzeitige Standard-iPad mit 7 Millimetern, die von der Leistung aber auch vom Preis deutlich abgehobenen Pro-Modelle dürften ja nur für einen sehr begrenzten Käuferkreis in Frage kommen.