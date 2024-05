Aqara Wandsteckdose H2 und eufy Wall Light Cam S100 zum Sonderpreis

Die Aqara Wandsteckdose H2 ist jetzt in Deutschland erhältlich. Der Hersteller bietet sein neuestes Smarthome-Zubehör hierzulande über Amazon an und im Rahmen einer Einführungsaktion gibt es mit dem Gutscheincode WALLOH2EU noch bis zum Monatswechsel 15 Prozent Rabatt. Der Verkaufspreis liegt damit bei 33,99 Euro anstelle des regulären Preises in Höhe von 39,99 Euro.

Wir haben die Aqara Wandsteckdose H2 in der vergangenen Woche bereits ausführlich vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Schaltsteckdose mit Messfunktion, die für die Unterputzmontage vorgesehen ist. Anstelle des mitgelieferten Abdeckrahmens von Aqara lässt sich die Dose auch in die 55-Millimeter-Systeme von anderen Herstellern integrieren.

Als wichtige Einschränkung ist zu erwähnen, dass die H2-Steckdose von Aqara zwingend auch einen aktuellen Zigbee-Hub des Herstellers voraussetzt. Darüber kann das Zubehör dann auch in HomeKit integriert werden, über die Aqara-App steht allerdings ein deutlich größerer Funktionsumfang zur Verfügung. Über die reine Verwendung als Schaltsteckdose hinaus kann man hier beispielsweise auch von der aktuellen Leistung abhängige Automationen definieren.

eufy Wall Light Cam S100 für nur 99 Euro

Die eufy Wall Light Cam S100 ist dagegen schon sein einem Jahr erhältlich, hat sich angesichts einer momentan drastischen Preissenkung aber eine weitere Erwähnung verdient. Statt der normalerweise veranschlagten 165 Euro wird die Kombination aus Kamera und Wandleuchte bei Amazon gerade für lediglich 99,99 Euro angeboten.

Auch ein Jahr nach ihrer Montage bleiben wir bei dem von uns zum Produktstart erstellten Resümee: eufy liefert hier eine überraschend gute Kombination aus Außenleuchte und Kamera, die sich besonders für die Verwendung im Eingangsbereich oder auf der Terrasse eignet.

Die beiden integrierten LED-Leuchten lassen sich unabhängig voneinander auch seitlich verdrehen oder können beispielsweise auch als indirekte Beleuchtung gegen die Hauswand strahlen. Ergänzend dazu besteht die Möglichkeit, für Partys oder gemütliche Abende auf der Terrasse farbige und dynamische Beleuchtungsszenarien zu aktivieren.

Ein Bewegungssensor ermöglicht es, die Beleuchtung auf Basis von erkannten Bewegungen zu aktivieren und hier zudem auch die integrierte Kamera auszulösen. Diese Sicherheitsfunktionen können auch zeitabhängig gesteuert werden und der Zugriff auf denn Livestream der Kamera sowie die erfassten Ereignisse ist kostenfrei.

Ganz wichtig: Die eufy Wall Light Cam S100 setzt eine dauerhafte Stromversorgung über das Hausnetz voraus. Als mit Akku und Solarpanel ausgestattete Alternative hat der Hersteller das Modell Wall Light Cam S120 im Programm.