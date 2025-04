Blankie: Freie Mac-App mischt individuelle Klanglandschaften

Mit „Blankie“ steht Mac-Anwendern eine noch recht junge Freeware-Anwendung zur Verfügung, die Hintergrundgeräusche abspielt und euch laut dem verantwortlichen Entwickler Cody Bromley dabei helfen soll, zur Ruhe zu kommen.

Zum Entspannen oder Fokussieren

Nutzer können verschiedene Klänge wie Regen, Wind, Meeresrauschen oder auch urbane Geräusche miteinander kombinieren, individuell abmischen und in der Lautstärke anpassen. Insgesamt stehen 14 Tonspuren aus unterschiedlichen Kategorien zur Verfügung – darunter Naturgeräusche, Klangbilder aus dem Alltag oder technisch erzeugte Varianten wie Weißes und Rosa Rauschen.

Die App lässt sich laut Anbieter vollständig offline nutzen, erhebt keine personenbezogenen Daten und verzichtet sowohl auf Werbung als auch auf kostenpflichtige Inhalte. Die quelloffene Software wird über das Entwicklerportal GitHub bereitgestellt.

Eigene Voreinstellungen und Systemanbindung

Anwender können für unterschiedliche Situationen – etwa für die Arbeit, zum Lernen oder zur Einschlafbegleitung – eigene Klangmischungen speichern und bei Bedarf darauf zurückgreifen. Die Bedienoberfläche ist funktional gehalten und in das macOS-System integriert, sodass auch eine Steuerung über Medientasten, das Kontrollzentrum oder angeschlossene Kopfhörer möglich sein soll. Das Erscheinungsbild der App passt sich auf Wunsch automatisch an den systemweiten Hell- oder Dunkelmodus an, kann aber auch manuell angepasst werden.

Blankie setzt macOS in Version 14.6 oder neuer voraus und ist sowohl über den Mac App Store als auch direkt über GitHub erhältlich. Eine Erweiterung der Funktionen ist bereits in Planung: Künftig soll es möglich sein, auch eigene Audio-Dateien in die App einzubinden. Als Anstoß für die Entwicklung nennt Bromley das Linux-Programm „Blanket„, das als Vorbild gedient habe.