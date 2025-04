Apple TV+ Sommervorschau und die Trailer der Woche

Apple gibt mit seiner aktuellen Sommer-Vorschau einen Einblick in das Streaming-Programm der kommenden Monate. Das kurze Video trailert zehn Produktionen, darunter neue Formate wie The Studio, Echo Valley oder Chief of War, aber auch Fortsetzungen etablierter Serien wie Slow Horses oder The Morning Show.

Startet am 16. Mai: Die Science-Fiction-Serie Murderbot

Apple TV+ Sommervorschau

Hier auf ifun.de ja schon besonders hervorgehoben, die Science-Fiction-Serie Murderbot. Eine Adaption der Buchreihe von Martha Wells. Die Hauptfigur: ein künstlich intelligenter Sicherheitsroboter, der sich von menschlichen Gefühlen überfordert fühlt, aber dennoch zum Schutz seiner Klienten gezwungen ist. Ein Streaming-Start, den wir gut gelaunt im Kalender notiert haben. Die Serie mit Elementen aus Science-Fiction, Action und schwarzem Humor soll am 16. Mai starten.

Auch die Apple-Serie Your Friends & Neighbors, die heute mit zwei Folgen an den Start geht, wird als Neuzugang erwähnt, ebenso wie Stick, Platonic und Fountain of Youth. Apple setzt damit weiter auf eine Mischung aus Originalstoffen und Romanverfilmungen und bleibt dem eigenen Stil treu, der auf aufwendig produzierte Serien für ein erwachsenes Publikum abzielt.

Weitere Trailer der Woche

Love, Death & Robots 4

Neben dem Apple-Ausblick erschienen diese Woche weitere Trailer aus unterschiedlichen Genres. Mit Love, Death & Robots kündigt Netflix den vierten Teil seiner Anthologie an, die sich erneut durch animierte Kurzgeschichten mit düsteren, satirischen und fantastischen Inhalten auszeichnet.

Die nackte Kanone

Im Kino wird „Die nackte Kanone“ neu aufgelegt. Liam Neeson übernimmt die Rolle des Lt. Frank Drebin Jr., der in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Regie führt Akiva Schaffer, das Drehbuch stammt aus dem Umfeld von Saturday Night Live. Der Humor bleibt bewusst überzeichnet, das Setting orientiert sich an den früheren Filmen der Reihe.

Superman

Ein weiterer Blockbuster kommt mit Superman von James Gunn. Die DC-Neuverfilmung soll im Sommer erscheinen und zeigt den Superhelden mit Fokus auf Mitgefühl und moralischer Orientierung – ein Kontrast zum eher düsteren Ton früherer Umsetzungen.

Mission: Impossible

Ergänzt werden die Kino-Trailer durch Mission: Impossible – The Final Reckoning. Der achte Teil der Actionreihe mit Tom Cruise soll im Mai 2025 in die Kinos kommen und bildet laut Studioangaben den Abschluss der langjährigen Filmserie.



The Way Out

Einen ganz anderen Ton schlägt The Way Out an – eine neue Show, die am 24. April bei Prime Video startet. Dabei handelt es sich um eine deutsche Comedy-Produktion, in der bekannte Comedians und Internetpersönlichkeiten in individuellen Escape Rooms gegeneinander antreten. Jede der vier Folgen spielt in einer eigens konzipierten Themenwelt.

Tron: Ares und M3GAN 2.0

Tron: Ares führt die Science-Fiction-Welt von Tron fort und kommt im Oktober in die Kinos. Im Zentrum steht die Verbindung zwischen digitalen und realen Welten – eine Thematik, die auch in M3GAN 2.0 aufgenommen wird. Die Fortsetzung des erfolgreichen Horrorfilms bringt eine neue Bedrohung: Eine künstliche Intelligenz namens Amelia wird militärisch weiterentwickelt, entwickelt jedoch ein Eigenleben. Um der neuen Gefahr zu begegnen, wird die ursprüngliche M3GAN reaktiviert.