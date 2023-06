Umgebungsgeräusche auf dem Mac aktivieren

Falls Apple hier nur die Siri-Befehle geändert hat und jemand von euch die korrekten Kommandos kennt, schreibt das gerne in die Kommentare. Unsere Versuche diesbezüglich endeten allesamt darin, dass Apple Music irgendwelche vom Titel her im weitesten Sinne ähnlichen Songs abgespielt hat.

In diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass sich die iOS-Umgebungsgeräusche – zumindest bei unseren Tests – nicht mehr per Siri-Sprachbefehl aktivieren lassen. Erst zu Jahresbeginn haben wir darüber berichtet , dass man hier Kommandos wie „Hey Siri, spiele Kamingeräusche“ zum Starten der Wiedergabe verwenden kann. Jetzt stehen diese – auch in der Auswahl und inhaltlich unterschiedlichen – Audiodateien nur noch im Zusammenhang mit dem Weckermodus des HomePod zur Verfügung.

Allerdings sticht diese Option nicht unbedingt ins Auge, sondern muss in den Systemeinstellungen im Bereich „Bedienungshilfen“ gesucht werden. Dort kann man die Wiedergabe per Mausklick aktivieren und damit verbunden auch die gewünschte Geräuschkulisse auswählen sowie die Lautstärke der Wiedergabe anpassen.

