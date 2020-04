Blackmagic eGPU Pro wird offiziell eingestellt

Im Februar hatten wir erstmals über die mangelhafte Verfügbarkeit der externen Grafiklösung für dem Mac Blackmagic eGPU berichtet. Nun hat sich bestätigt, dass die Hardware zumindest in der Pro-Version nicht weiter angeboten wird.

Der Hersteller hat dies gegenüber US-Medien bestätigt, allerdings keine weiteren Details mit Blick auf die Zukunft der Standardversion oder einen eventuellen Nachfolger genannt. Hintergrund ist wohl die Tatsache, dass AMD die in der Blackmagic eGPU Pro verbaute Grafikkarte vom Typ Radeon RX Vega 56 aus dem Programm genommen hat.

In Deutschland ist die Blackmagic eGPU in der Standardausführung bereits im Sommer 2018 mit einem Preis von 695 Euro in den Handel genommen. Die Pro-Version wird seit Ende 2018 mit einem Preisschild von 1359 Euro im Apple Store angeboten. Die beiden Varianten unterscheiden nicht nur durch die integrierte Grafikkarte (in der Standardversion arbeitet eine AMD Radeon Pro 580), bei der Pro-Version steht steht zudem ein DisplayPort 1.4 zum Anschließen eines hochauflösenden 5K-Bildschirms zur Verfügung.

Bei Apple Deutschland ist derzeit nur die Standardversion ausverkauft. Die Pro-Version lässt sich weiter zum Preis von 1.359 Euro bestellen. Allerdings dürfte es sich hier lediglich um den Abverkauf des noch vorrätigen Lagebestands handeln.