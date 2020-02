Blackmagic eGPUs in Deutschland gerade Mangelware

Die exklusiv über Apple vertriebenen Blackmagic eGPUs sind derzeit offenbar Mangelware. Auf den Bestellseiten im deutschen und weiteren europäischen Onlineshops von Apple ist der Kaufen-Knopf nicht aktiv. Wer Glück hat, findet die Thunderbolt-3-Grafikerweiterungen noch in einem der Apple-Ladengeschäfte vorrätig.

Wir haben diesbezüglich bereits mehrere Leseranfragen erhalten, doch ist hinsichtlich eines anstehenden Updates nichts bekannt. Gegen diese These spricht auch, dass sich die Blackmagic-Produkte bei Apple USA weiterhin regulär bestellen lassen.

In Deutschland ist die Blackmagic eGPU in der Standardausführung bereits seit Sommer 2018 zum Preis von 695 Euro bei Apple erhältlich. Die Pro-Version wird für 1359 Euro gehandelt. Die beiden Varianten unterscheiden sich in der integrierten Grafikkarte. Während die Standardversion mit einer AMD Radeon Pro 580 auskommt, arbeitet in dem erst seit Dezember erhältlichen Pro-Modell eine AMD Radeon RX Vega 56, zudem steht hier ein DisplayPort 1.4 zum Anschließen eines hochauflösenden 5K-Bildschirms bereit.

Die beiden externen Grafiklösungen wurden von Blackmagic Design in enger Zusammenarbeit mit Apple entwickelt. Beide Gehäuse verfügen über ein integriertes Netzteil mit 85 Watt und damit auch die Möglichkeit, ein Apple-Notebook mit Strom zu versorgen. Zudem stehen jeweils zwei Thunderbolt-3- bzw. USB-C-Anschlüsse, vier USB-3.0-Anschlüsse und ein HDMI-2.0-Anschluss bereit.

Ausführliche Infos zur Installation und Nutzung der Blackmagic-eGPUs am Mac hat Apple hier veröffentlicht. Zudem sind diese Infos zur allgemeinen Nutzung von externen Grafikprozessoren am Mac einen Blick wert.