Neu in macOS 27: Safari erstellt Browser-Erweiterungen auf Zuruf

Mit „Describe an Extension“ bereitet Apple eine neue Safari-Funktion vor, die das Erstellen eigener Browser-Erweiterungen deutlich vereinfachen soll. Statt selbst zu programmieren, sollen Anwender künftig lediglich beschreiben, welche Funktion sie auf einer Webseite benötigen. Safari erstellt daraus automatisch eine passende Erweiterung.

Interessant ist dabei, dass die Funktion bereits in aktuellen Vorabversionen von macOS 27 sichtbar integriert ist. Auf deutschsprachigen Systemen erscheint der Menüpunkt „Describe Extension“ direkt im Seitenmenü von Safari. Dort findet er sich neben bekannten Optionen wie „Ablenkende Objekte ausblenden“, „Zoomen“ oder den Website-Einstellungen.

Nach dem Aufruf öffnet Safari einen eigenen Dialog, der verschiedene Vorschläge anbietet. Nutzer können sich dort durch Kategorien wie Produktivität, Konzentration, Kreativität oder Entwicklung klicken und inspirieren lassen.

Alternativ lässt sich die gewünschte Funktion direkt in natürlicher Sprache beschreiben. Derzeit scheint lassen sich allerdings noch keine brauchbaren Ergebnisse erzeugen.

Erweiterungen ohne Programmierkenntnisse

Apple nennt als Beispiel eine Schaltfläche zum Speichern und Bewerten von Rezepten. Grundsätzlich sollen sich jedoch beliebige kleine Werkzeuge erstellen lassen, die Webseiten erweitern oder bestimmte Aufgaben automatisieren.

Wie aus einer begleitenden Entwickler-Session hervorgeht, setzt Apple dabei nicht auf ein separates System. Die erzeugten Werkzeuge basieren auf den bestehenden Safari-Web-Erweiterungen, die bereits heute Inhalte verändern, Informationen speichern oder zusätzliche Funktionen auf Webseiten bereitstellen können. Die technische Grundlage bleibt damit unverändert. Neu ist vor allem die Art und Weise, wie solche Erweiterungen entstehen.

Bislang mussten Erweiterungen mit Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript entwickelt werden. Anschließend wurden sie als App verpackt und über den App Store verteilt. Mit „Describe an Extension“ übernimmt Apple offenbar einen Großteil dieser Arbeit und erzeugt die benötigten Komponenten automatisch.

Apple betont dabei wie immer den Schutz der Privatsphäre. Erweiterungen erhalten nicht automatisch Zugriff auf besuchte Webseiten. Nutzer müssen freigeben, auf welchen Seiten eine Erweiterung aktiv werden darf. Dadurch soll verhindert werden, dass Browser-Erweiterungen unbemerkt auf umfangreiche Surf-Daten zugreifen.

Die Einführung ist für den Herbst zusammen mit iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und visionOS 27 vorgesehen. Apple nennt Deutsch ausdrücklich als unterstützte Sprache. Anders als Siri AI wird die neue Safari-Funktion auch in Europa verfügbar sein.