Bilder mit KI vergrößern: Upscayl in Version 2.9.9 verfügbar

Den Bildverbesserer Upscayl haben wir hier ja schon in der Vergangenheit mehrfach erwähnt. Die Anwendung steht jetzt mit einer Reihe von Verbesserungen in Version 2.9.9 zum Download bereit. Wann eine Version 3.0 von Upscayl erscheint, bleibt erstmal abzuwarten. Der Entwickler verabschiedet sich mit der jetzt veröffentlichten Aktualisierung erstmal in einen längeren Urlaub.

Mithilfe von Upscayl lassen sich Bilder in überragender Qualität vergrößern. Die App setzt dabei auf Unterstützung durch künstliche Intelligenz, die beim Hochvergrößern fehlende Pixel ergänzt und dabei einen außerordentlich guten Job macht. Natürlich geht mit dieser Art von Bildverbesserung in gewissem Maß auch eine Verfremdung einher, die Treffsicherheit der KI-Funktionen von Upscayl hinterlässt hier allerdings nur in sehr begrenztem Maß tatsächlich auch sichtbare oder gar störende Fehler.

In der neuesten Programmversion zeigt sich Upscayl mit einer überarbeiteten und optisch deutlich besser auf den Mac passenden Benutzeroberfläche. Zudem findet sich in den erweiterten Einstellungen der App jetzt auch die Möglichkeit, die Größe der Ausgabedatei manuell festzulegen, was theoretisch auch beliebig große Vergrößerungen erlaubt. Normalerweise werden Bilder in Upscayl maximal mit dem Faktor 4 vergrößert, was zunächst auch die Standardeinstellung in der App ist.

Lupe alternativ zum Vergleichs-Schieberegler

Als weitere Neuerung findet sich in Version 2.9.9 der App die Möglichkeit, den Schieberegler für den Vergleich zwischen dem Original und der skalierten Version durch eine Lupe zu ersetzen, bei der man sowohl den Skalierfaktor als auch die Größe des Lupenkreises selbst beliebig vorgeben kann. Ganz nebenbei hat der Entwickler dann auch noch die Bedienbarkeit des Schiebereglers verbessert, Freunde von Tastaturbefehlen werden sich darüber freuen, dass man diesen nun mit den Pfeiltasten verschieben kann.

Upscayl lässt sich weiterhin kostenlos laden. Um freiwillige Spenden zu ermöglichen, bietet der Entwickler seine Anwendung auch zum Preis von 14,99 Euro im Mac App Store an.