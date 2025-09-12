Biegetest vor laufender Kamera: Apples Chefetage zeigt sich betont locker

Zur Vorstellung der neuen iPhone-Modelle hat Apple eine zuletzt eher ungewöhnliche Offenheit an den Tag gelegt: Die Top-Manager Greg Joswiak und John Ternus traten in Video-Interviews mit Technikportalen auf und beantworteten Fragen zu Design, Materialien und Haltbarkeit der neuen Geräte-Generation.

Biegetest vor laufender Kamera

Beim neuen iPhone Air ließen sie es sogar auf einen Versuch ankommen, das Gerät vor laufender Kamera zu verbiegen. Der Test sollte demonstrieren, dass das besonders dünne Modell trotz seiner Bauweise stabil bleibt. Durch Titanrahmen, Keramikglas und eine verstärkte Batteriekonstruktion will Apple die Kritik vergangener Jahre an anfälligen Gehäusen hinter sich lassen.

Auch beim iPhone 17 Pro und Pro Max präsentierte sich das Unternehmen kommunikativ. Hier standen Materialwechsel, Kühltechnik und neue Farboptionen im Mittelpunkt. Apple erklärte den Umstieg (beziehungsweise die Rückkehr) von Titan auf Aluminium mit besserer Wärmeleitfähigkeit, die es ermögliche, die Leistung des A19-Prozessors länger auszuschöpfen. Gleichzeitig setzt man auf auffällige Farbtöne wie ein kräftiges Orange, um die Geräte im Markt abzugrenzen.

Apple Intelligence fand nur eine Erwähnung

So bereitwillig die Chefetage beim iPhone über technische Details spricht, so auffällig war zuletzt ihr Schweigen zu anderen Bereichen. Über mehr als eine halbe Stunde hinweg beantworteten Joswiak und Ternus Fragen von TechRadar und Tom’s Guide. Apple Intelligence, das zentrale KI-Vorhaben des Unternehmens, wurde dabei nur ein einziges Mal angesprochen, und dies lediglich im Zusammenhang mit den technischen Fähigkeiten des neuen A19 Pro Chips. Statt über konkrete KI-Funktionen oder Vorhaben zu sprechen, verwiesen die Manager auf die gesteigerte Rechenleistung und die neu integrierten Neural-Engines.

Nach Interviews wie jenem mit der Journalistin Joanna Stern, in dem Apple Intelligence kritisch hinterfragt wurde, mied die Führungsriege zuletzt direkte Diskussionsrunden. Besonders sichtbar wurde dies bei der Entwicklerkonferenz WWDC, wo der traditionelle Auftritt im Podcast „The Talk Show“ von John Gruber erstmals seit 2015 abgesagt wurde.

Während Apple bei Fragen zu Stabilität oder Design die Bühne sucht und sogar Biegetests vor laufender Kamera zulässt, ist es um die Zukunft der KI-Pläne Cupertinos betont ruhig geworden. Und eben jener Kontrast zwischen der demonstrativ zur Schau gestellten Lockerheit in der iPhone-Komfortzone und der sichtbaren Zurückhaltung bei Apple Intelligence lässt uns Grübeln, wie groß das Vertrauen in die eigenen Strategien tatsächlich ist.