Aiper Poolroboter: Scuba V3 kommt neu, Vorgänger deutlich reduziert

Aiper hat die Funkausstellung in Berlin genutzt, um ein neues Modell seiner vollautomatisierten Poolroboter vorzustellen, und startet parallel eine Rabattaktion für bestehende Geräte.

Zum einen wird mit dem Scuba V3 ein neues Flaggschiff eingeführt, zum anderen sollen durch Sonderangebote ältere Modelle für den Herbstverkauf attraktiver gemacht werden, also die Jahreszeit, in der andauernd Blätter aus dem eigenen Pool gefischt werden müssen.

Neuer Scuba V3 mit KI-Technik

Der Scuba V3 ist der erste Poolroboter von Aiper mit integrierter Kamera und Objekterkennung. Das Gerät erkennt unterschiedliche Arten von Schmutz, von Sand über Blätter bis hin zu größeren Partikeln, und entfernt diese gezielt. Der Scuba V3 implementiert ein neues Navigationssystem, das nach einem Gittermuster arbeitet, dabei werden sämtliche Flächen des Beckens systematisch abgefahren. Hindernisse wie Leitern oder Stufen werden automatisch umfahren.

Besonders energiesparend soll der neue KI-Modus „AI Patrol Cleaning“ arbeiten. Dabei scannt der Roboter das Becken und konzentriert sich nur auf stärker verschmutzte Bereiche. So wird die Laufzeit reduziert und gleichzeitig eine regelmäßige Reinigung sichergestellt.

Der Roboter wiegt 7,5 Kilogramm und lässt sich per Dockingstation kabellos laden. Der Marktstart ist für Anfang 2026 zum Preis von 1.099 Euro vorgesehen.

Herbst Sale für ältere Modelle

Parallel zur Vorstellung des neuen Geräts läuft noch bis zum 23. September 2025 ein Sonderverkauf im Aiper Store. Dabei werden Modelle wie der Scuba S1 2025 und der Scuba X1 zu deutlich reduzierten Preisen angeboten. Der kompakte S1 2025 kostet während des Aktionszeitraums 599 Euro statt 699 Euro und ist für unterschiedliche Poolarten geeignet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 180 Minuten.

Der Scuba X1 wird im gleichen Zeitraum von 1.499 Euro auf 999 Euro reduziert. Er ist mit höherer Saugleistung, größerem Filtersystem und App-Anbindung ausgestattet und reinigt sowohl Boden als auch Wände und Wasserlinie.

Auch weitere Geräte und Bundles aus dem Portfolio sind im Herbst Sale vergünstigt erhältlich.