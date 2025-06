Apple-Manager im Interview: „Nie ein Chatbot geplant“

Apple hat sich im Rahmen der Ankündigung der kommenden Versionen seiner Betriebssysteme auffällig zurückgehalten, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Das Debakel um die zurückgestellten Siri-Funktionen scheint eine generelle Kehrtwende eingeläutet zu haben. Das Unternehmen vermeidet es tunlichst, sich auf Versprechungen einzulassen, die es möglicherweise nicht erfüllen kann.

Mit diesem Strategiewechsel ist allerdings nicht vom Tisch, was Apple vor einem Jahr auf seiner Entwicklerkonferenz versprochen und nicht wie angekündigt umgesetzt hat. Das Management des Mac- und iPhone-Herstellers hat zwar versucht, kritischen Diskussionen in der Öffentlichkeit nach Möglichkeit auszuweichen. Die Teilnahme am traditionellen Talk-Show-Podcast wurde abgesagt und Apple stellt sich im Anschluss an den Auftakt der diesjährigen WWDC lieber den Fragen von weniger kritischen Gesprächspartnern, etwa der YouTuberin iJustine. Um einen Termin mit dem Wall Street Journal kam das Unternehmen allerdings nicht herum.

Apple-Sprecher tun sich bei kritischen Fragen schwer

Die für das Wall Street Journal tätige Journalistin Joanna Stern ist für ihre sachliche Haltung und kritisches Nachfragen bekannt. Sicherlich auch deswegen ist Apples Software-Chef Craig Federighi bei diesem Interview nicht alleine, sondern im Verbund mit seinem Marketing-Chef Greg Joswiak aufgetreten. Doch auch zu zweit tun sich die beiden Manager sichtlich schwer, den großen Rückschritt beim Thema „Apple Intelligence“ schön zu reden.

Aus den Antworten der Apple-Manager lassen sich zumindest teilweise interessante Rückschlüsse ziehen.. Beispielsweise lässt Federighi durchblicken, dass Apple keinen eigenen Chatbot plane und dies auch niemals vorgehabt habe. Vielmehr legt der Manager es so dar so dar, dass Apple zu keiner Zeit geplant hatte, mit Anbietern wie OpenAI zu konkurrieren – schließlich biete man auch kein eigenes Online-Kaufhaus an, nur weil einige Kunden gerne Amazon nutzen.

Apple steht weiterhin in der Pflicht

Die im vergangenen Jahr gemachten und bislang nicht erfüllten Versprechungen lassen sich allerdings nicht wegdiskutieren. Apple vertritt hier den Standpunkt, dass die Qualität des Produkts den eigenen Standards bislang nicht genüge, die erweiterten Siri-Funktionen allerdings weiterhin in Arbeit seien. Vehement wehren sich die beiden Apple-Manager gegen die Theorie, dass die Präsentation im vergangenen Jahr lediglich eine Art ein vorproduziertes Video ohne tatsächliche technische Grundlage gewesen sei.