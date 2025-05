Apple-Manager lehnen Teilnahme an „Talk Show“-Podcast ab

Es hat mittlerweile Tradition, dass sich hochrangige Apple-Manager im Rahmen der jährlich stattfindenden Entwicklerkonferenz des Unternehmens den Fragen des Bloggers John Gruber stellen. In diesem Jahr wird Grubers Podcast The Talk Show allerdings ohne Gäste wie Craig Federighi oder Greg Joswiak stattfinden. Wie Gruber mitteilt, hat Apple seine Einladung zum ersten Mal seit 2015 abgelehnt.

Diese Entscheidung der Apple-Führung drückt nicht gerade großes Selbstvertrauen aus. Gruber hat über die vergangenen Jahre hinweg zwar durchaus auch Kritik an Apples Entscheidungen und Produkten geäußert, dies jedoch stets auf faire Weise getan und den Apple-Managern damit verbunden vor allem auch jede Möglichkeit gegeben, ihr Handeln zu begründen und Entscheidungen zu erklären.

„Talk Show“-Podcast zur WWDC 2024

Angesichts der Absage Apples muss man zumindest vermuten, dass das Unternehmen seine Entwicklerkonferenz in diesem Jahr mit weniger Selbstvertrauen als gewohnt bestreitet. Das Unternehmen sieht sich in der unbequemen Rolle, dass erstmals eine der wichtigsten Ankündigungen für seine neuen Betriebssysteme zurückgezogen werden musste. Im Sommer 2024 hatte Apple seine KI-Interpretation „Apple Intelligence“ insbesondere mit erweiterten Funktionen von Siri beworben. Wenn es gut läuft, teilt uns das Unternehmen ein Jahr später nun einen neuen Zeitplan für dieses Unterfangen mit.

Apple drückt sich vor kritischen Fragen

Wir haben bereits in der vergangenen Woche angemerkt, dass wir uns von Apple anstelle von Marketing-Versprechen wieder mehr handfeste Neuigkeiten vor allem gute und ausgereifte Produkte wünschen. Über die vergangenen Jahre hinweg hat insbesondere der Firmenchef Tim Cook viel zu oft den Eindruck vermittelt, als seien ihm Aktionäre, Wirtschaftszahlen und politische Gefälligkeiten wichtiger, als die Tradition des Unternehmens zu wahren. Die nun abgesagte Teilnahme am „Talk Show“-Podcast ist als Bestätigung dieser Haltung zu sehen.

Apples Entwicklerkonferenz WWDC findet in diesem Jahr vom 9. bis 13. Juni statt. Am gestrigen Feiertag wurde bekannt, dass Apple im Rahmen der Vorstellung seiner kommenden Betriebssysteme auch eine neue Nummerierung der Versionen ankündigen will.