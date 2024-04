Apple TV+: „For All Mankind“ mit neuer Staffel und Spinoff-Serie

Die erfolgreiche Apple-Serie „For All Mankind“ erhält eine fünfte Staffel. Darüber hinaus hat Apple mit „Star City“ einen Spinoff von „For All Mankind“ angekündigt, der das sowjetische Raumfahrtprogramm in den Mittelpunkt nimmt.

„For All Mankind“ war eine der ersten überhaupt für Apple TV+ produzierten Serien und dürfte zugleich einer der erfolgreichsten Titel auf Apples Videodienst sein. Im Januar wurde mit der zehnten Episode der vierten Staffel der bislang letzte Teil des Raumfahrtdramas veröffentlicht. Jetzt hat Apple – allerdings noch ohne konkreten Zeitrahmen – bekanntgegeben, dass eine fünfte Staffel folgen wird.

Das aus Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore bestehende Produzententeam von „For All Mankind“ zeichnet zudem auch für die komplett neue Serie „Star City“ verantwortlich. „For All Mankind“ verdreht ja die geschichtlichen Ereignisse um das Wettrennen zum Mond und lässt eine russischen Kosmonaut als ersten Mensch den Erdtrabant betreten. „Star City“ führt diese Geschichte weiter, begleitet den Wettlauf allerdings aus sowjetischer Sicht und spielt im Umfeld der hinter dem eisernen Vorhang lebenden Kosmonauten, Ingenieure und Geheimdienstmitarbeiter.

Beide Serien werden von Apple in Kooperation mit Sony produziert.

„Acapulco“ startet im Mai mit Staffel 3

Bereits am 1. Mai startet auf Apple TV+ die Serie „Acapulco“ in der dritten Staffel und im Vorfeld hat Apple den offiziellen Trailer dazu veröffentlicht.

„Down Cemetery Road“ als neuer Thriller

Auf jeden Fall interessant klingt der neu von Apple angekündigte Thriller „Down Cemetery Road“ mit Emma Thompson und Ruth Wilson in den Hauptrollen. Thompson spielt hier die Privatdetektivin Zoë Boehm, die eine von Sarah Wilson gespielte Frau dabei unterstützt, ein nach einer Explosion verschwundenes Mädchen wiederzufinden. Die beiden finden sich plötzlich in einer komplexen Verschwörung wieder, die enthüllt, dass für tot gehaltene Menschen leben und die lebenden schneller sterben, als man denkt.