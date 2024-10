Bezel: Apple TV und iPhone auf dem Mac spiegeln und mitschneiden

Die Mac-Applikation Bezel, die ursprünglich als einfache Möglichkeit entwickelt wurde, um das Display eines iPhones auf einem Mac zu spiegeln, hat sich seit ihrer Einführung im September 2023 kontinuierlich weiterentwickelt.

Erst kürzlich haben die verantwortlichen Entwickler Version 2.0 eine Aufzeichnungsfunktion spendiert, die es ermöglicht, den Bildschirminhalt von iPhone und Apple TV nicht nur anzuzeigen, sondern auch mitzuschneiden. Ein Feature, das sich nach Angaben der Macher insbesondere an Filmemacher und App-Entwickler richtet, die ihre Apps unkompliziert präsentieren oder festhalten wollen.

Die Anwendung unterstützt verschiedene Apple-Geräte, darunter iPhones, iPads, Apple TVs und die Vision Pro. Die Verbindung kann je nach Gerät sowohl per Kabel als auch drahtlos erfolgen und erfolgt nahezu konfigurationsfrei: Nach der Verbindung wird der Bildschirm des Geräts automatisch auf dem Mac angezeigt, ohne dass zusätzliche Einstellungen notwendig sind. Darüber hinaus passt sich die Desktop-Anwendung an das jeweilige iPhone-Modell an, indem der Rahmen des Geräts in passender Farbe und Größe dargestellt wird.

Version 2.2 bringt neue Funktionen

Mit der aktuellen Version 2.2 bietet Bezel nun einige zusätzliche Funktionen und Verbesserungen. Neu ist die Möglichkeit, die Rahmen des gespiegelten Geräts auszublenden, sodass das Display entweder in rechteckiger Form oder angepasst an den Bildschirm des Geräts dargestellt wird. Zudem wurden Abkürzungen für die meisten Funktionen hinzugefügt, und es besteht nun die Option, bei der Aufzeichnung einen eigenen Hintergrund zu wählen – entweder eine Volltonfarbe, ein Bild oder einen transparenten Hintergrund.

Die Entwickler haben außerdem die Leistung der App verbessert. Beispielsweise soll die Startzeit beschleunigt worden sein, wenn die Option zum Scannen nach Apple TV-Geräten aktiviert ist. Auch die Unterstützung für Apple TV-Geräte, die per Kabel verbunden sind, wurde optimiert. Gleichzeitig wurden mehrere Fehler behoben, darunter Probleme mit extrem langen Aufnahmen, wenn das iPhone während der Aufzeichnung gesperrt war, sowie das Auftreten von blinkenden schwarzen Frames während der Bildschirmübertragung.

Für die Nutzung von Bezel ist ein Mac mit macOS 13 oder neuer erforderlich. Unterstützt werden alle iPhones, iPads und iPod touches mit Lightning- oder USB-C-Anschluss sowie Apple TVs. Ein interessantes Feature für Entwicklerteams ist die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig zu spiegeln, was insbesondere für Testzwecke von Vorteil sein könnte.

Bezel ist als kostenlose Testversion erhältlich, wobei Aufnahmen in der Testversion mit einem Wasserzeichen versehen sind. Die Vollversion kann für 29,99 Euro erworben werden. Im Mac App Store als Abo. Auf der Webseite der Entwickler zum Einmalkauf mit einem Jahr Update-Garantie.