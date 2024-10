Bezel 2.0: iPhone auf dem Mac spiegeln und mitschneiden

Seit September 2023 bietet sich die Mac-Applikation Bezel als performante QuickTime-Alternative an, um das Display des eigenen iPhones auf dem Mac anzuzeigen. Dies funktioniert nach Installation der Anwendung weitgehend konfigurationsfrei und setzt lediglich die Kabelverbindung eines iPhones per USB-C- oder Lightning voraus.

Anders als Apples neue Mirroring-Funktion (die vorerst nicht in Europa verfügbar sein wird) ist eine Bedienung des iPhones mit Maus und Tastatur zwar nicht möglich, die Live-Anzeige des iPhone-Displays funktioniert jedoch problemlos. Seit April 2024 ist die Anwendung zudem in der Lage, Apple TV-Inhalte auf dem Mac anzuzeigen. Jetzt steht Bezel in Version 2.0 zum Download zur Verfügung.

Bezel 2.0 zeichnet auch auf

Die neue Version soll es ermöglichen, den Bildschirm des iPhones nicht nur auf dem Mac anzuzeigen, sondern kann dessen Inhalt auch aufzuzeichnen. Bezel richtet sich an Personen, die Inhalte von iOS-Geräten unkompliziert auf dem Mac präsentieren oder festhalten wollen. Zielgruppe besteht nach Angaben der Macher insbesondere aus Filmemachern und Teams, die an der Entwicklung von iOS-Apps arbeiten.

Laut den Entwicklern vereinfacht Bezel die Darstellung und Aufzeichnung von Inhalten auf iPhones, iPads, Apple TVs oder auch der Vision Pro. Die App unterstützt, je nach Gerät, sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen und punktet mit einer besonders einfachen Handhabung: Nach dem Verbindungsaufbau erscheint der Bildschirm des Mobilgerätes automatisch auf dem Mac, ohne dass zusätzliche Einstellungen notwendig sind.

Neben der Spiegelungs bietet Bezel jetzt eine integrierte Aufzeichnungsfunktion an. Zusätzlich zur reinen Bildschirmübertragung werden von dieser auch spezifische Geräteeigenschaften wie der Standby-Modus, die Ausrichtung des Bildschirms und die Sperrfunktionen unterstützt. Die App passt sich zudem an das jeweilige Modell des iPhones an, indem der Rahmen des Geräts in passender Farbe und Größe angezeigt wird.

Für die Nutzung von Bezel benötigt man einen Mac mit macOS 13 oder neuer. Unterstützt werden alle iPhones, iPads und iPod touches mit Lightning- oder USB-C-Anschluss sowie Apple TVs – letztere auch kabellos. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig zu spiegeln, was insbesondere für Teams mit mehreren Testgeräten interessant sein könnte.

Die Entwickler bieten eine kostenlose Testversion von Bezel an, die allerdings ein Wasserzeichen aufzeichnet. Die Vollversion ist für 29,99 Euro pro Jahr erhältlich und kann sowohl im Mac App Store als auch auf der Website des Unternehmens erworben werden.