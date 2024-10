MacWhisper 10: Sprache zu Text. Nahezu fehlerfrei. Jetzt mit Turbo.

Es gibt wenige kostenpflichtige Mac-Anwendungen, die wir so uneingeschränkt empfehlen können, wie die MacWhisper-Anwendung des Entwicklers Jordi Bruin. Diese kann selbst erstellte Audioaufnahmen, YouTube-Videos, Podcast-Episoden und mehr umgehend und nahezu fehlerfrei verschriftlichen und dies auf bis zu 100 Sprachen.

Mit systemweiter Diktierfunktion

Sowohl im Mac App Store als auch direkt über die Webseite des Entwicklers (und hier mit zusätzlichen Features wie der systemweiten Diktierfunktion) erhältlich, lässt sich die Anwendung bereits in ihrer kostenlosen Basisausführung umfangreich nutzen.

Wer die 39 Euro für den Einmalkauf der Einzelplatz-Lizenz in die Hand nimmt, freut sich jedoch über zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten und eine präzisere Auswahl des lokalen KI-Modells, das für die eigentliche Transkriptionsarbeit verantwortlich zeichnet.

MacWhisper steht seit wenigen Tagen in Version 10 zur Verfügung, ein kostenloses Update für alle Bestandsnutzer. Die neue Version bringt einige wesentliche Neuerungen mit sich. So können Anwender nun Batch-Exporte vorkonfigurieren und festlegen, in welchen Formaten die Transkriptionen gespeichert werden sollen. Außerdem wurde die Leistung der Anwendung beim gleichzeitigen Verarbeiten von mehr als 20 Dateien optimiert. Neu hinzugekommen ist auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte OpenAI-Modelle zu verwenden.

Jetzt mit Whisper-Turbo-Modell

Eine weitere wesentliche Neuerung der Version 10 ist das Whisper-Turbo-Modell. Dieses Modell soll laut Entwickler dieselbe Genauigkeit wie das Large-Modell aufweisen, aber 20-mal schneller transkribieren. Zusätzlich wurde Unterstützung für lokale KI-Modelle hinzugefügt, die über Ollama auf dem Mac betrieben werden.

Während des Tests der Anwendung empfehlen wir euch vor allem die systemweite Diktierfunktion auszuprobieren. Diese verzichtet zwar auf die Echtzeitanzeige der erkannten Wörter und Sätze, jedoch müssen keine Punkte und Komma mehr diktiert werden und auch die Nachbearbeitung entfällt so gut wie vollständig. Wurde ein Tastatur-Kurzbefehl in den Einstellungen der Anwendung konfiguriert, lässt sich die Diktierfunktion in jedem Textfeld auf dem Mac einsetzen.