Microsoft 365 Basic löst den alten OneDrive-Tarif ab

Wer ein über den neuen Tarif hinausgehendes und alle Office-Leistungen und -Programme umfassendes Paket von Microsoft 365 will, holt sich sein Abo weiterhin besser bei Drittanbietern. Microsoft selbst berechnet hier pro Jahr fixe 69 Euro pro Jahr für die Lizenz für Einzelpersonen und 99 Euro für das Familienpaket. Amazon bietet dagegen 15 Monate Microsoft 365 Family aktuell bereits ab 68 Euro an und die Einzellizenz bekommt man dort für 60 statt 69 Euro.

Insert

You are going to send email to