BetterDisplay 5 steuert jetzt auch Fernseher per HDMI

Die Mac-Anwendung BetterDisplay steht in Version 5.0 als Vorabversion bereit. Die Software erweitert die Bildschirmverwaltung von macOS und erlaubt unter anderem detaillierte Einstellungen für Auflösung, Helligkeit, Farbmodus und virtuelle Displays. Mit der neuen Hauptversion kommen zusätzliche Steuerungsfunktionen, Automatisierungen und Diagnosewerkzeuge hinzu.

HDMI-Steuerung und Automationen

Neu ist ein Controller für HDMI-CEC. Über diesen Standard kann BetterDisplay kompatible Fernseher und passende HDMI Adapter ansprechen. Nutzer können dadurch die Lautstärke verändern, den Ton stummschalten, das Gerät ein- und ausschalten oder die Eingangsquelle wechseln. Die Funktionen lassen sich auch über die Kommandozeile verwenden und damit in eigene Routinen einbinden.

Solche Automationen können nun gezielt für einzelne Bildschirme ausgeführt werden. BetterDisplay kann beispielsweise einen Befehl starten, sobald ein Monitor verbunden oder getrennt wird. Auch der Ruhezustand und das Aufwecken des Mac lassen sich als Auslöser verwenden. Bei geeigneten Apple Displays, darunter das Pro Display XDR, kann die Anwendung zudem die Werte des integrierten Umgebungslichtsensors auslesen.

Überarbeitete Filter sollen die Darstellung im Videofilterfenster beschleunigen. Für synchronisierte Bildschirmgruppen stehen zusätzliche Einstellungen für Bildgeometrie und Farbe bereit. Auch die Bedienoberfläche wurde angepasst. Regler reagieren auf Mausradbewegungen und Wischgesten, während ein Rechtsklick auf das Menüleistensymbol direkten Zugriff auf Einstellungen und weitere Aktionen bietet. Gestaltung und Animationen orientieren sich an macOS Tahoe und den Vorabversionen von macOS 27.

Intel Macs bleiben bei BetterDisplay 4

BetterDisplay 5 setzt einen Mac mit Apple Prozessor und mindestens macOS 26 voraus. Intel Macs und Geräte mit älteren Systemversionen werden nicht mehr unterstützt. Sie können weiterhin BetterDisplay 4.3.5 verwenden. Version 4 hatte im vergangenen Jahr vor allem die vollständige Anpassung an macOS Tahoe gebracht.

BetterDisplay wurde ursprünglich vor allem durch frei wählbare Auflösungen, virtuelle Monitore und eine erweiterte Helligkeitssteuerung bekannt. Diese Grundlagen waren bereits mit Version 3 deutlich ausgebaut worden. Die Pro Version kann 14 Tage lang getestet werden und kostet derzeit rund 20 Euro. Für Pro-Lizenzen, die nach dem 1. Januar 2025 gekauft wurden, ist das Upgrade kostenlos.