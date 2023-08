eufy SoloCam C210 in Deutschland erhältlich

Die Leistung des integrierten Akkus ist ansonsten bei beiden Modellen identisch, dementsprechend lässt sich auch die neue SoloCam C210 bis zu drei Monate lang betreiben, bevor sie an die Steckdose muss. Der Wegfall der Solaroption schlägt sich erfreulicherweise auf den Preis der Kamera nieder, die SoloCam C210 wird für 99,99 Euro angeboten, während eufy für die S220 129,99 Euro will – aktuell ist die Kamera mit Solaroption aber auch schon für 116,10 Euro erhältlich.

