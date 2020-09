Berufungsgericht: Apple muss für Taschenkontrollen entschädigen

Die eigentliche Sammelklage frustrierter Apple Store Mitarbeiter liegt zwar schon mehrere Jahre zurück, da sich das Berufungsgericht des 9th U.S. Circuit Court of Appeals aber bis in diese Woche Zeit gelassen hat, den Fall abschließen zu klären, kommen wir nicht drum herum noch mal an die unschöne Apple Store-Auseinandersetzung zu erinnern.

Apple Store Mitarbeiter hatten sich 2013 mit ihrem Arbeitgeber angelegt, da Apple diesen nach Beendigung ihrer Schicht regelmäßig zusätzliche Wartezeiten abverlangte, die zwischen 5 und 45 Minuten in Anspruch nehmen konnten und komplett unbezahlt eingefordert wurden.

Die Mitarbeiter warteten während der Zwangspause im Anschluss an den Feierabend auf die Durchsuchung ihrer Taschen durch einen Vorgesetzten, der sicherzustellen hatte, dass diese keine ungesicherte Hardware aus dem Store-eigenen Bestand eingesteckt hatten.

„Maßnahme zum Vorteil der Mitarbeiter“

Doch wie Anfang des Jahres berichtet stand Apple nicht nur wegen der eventuell noch nachvollziehbaren Angst vor Mitarbeiter-Diebstählen in der Kritik, das Unternehmen wurde vom obersten Gerichtshof in Kalifornien auch dafür gescholten, dass man versuchte den Vorgang als „Maßnahme zum Vorteil der Mitarbeiter“ darzustellen.

Zudem hat der Apple im Verfahren damals argumentiert, dass das Mitführen privater Smartphones am Arbeitsplatz unnötig sei. Auch hier hob das Gericht den mahnenden Zeigefinger und verwies auf Aussagen des Apple-Chefs Tim Cook, der das iPhone häufiger als zentralen Alltagsbestandteil bezeichnet hatte.

Jetzt ist das Berufungsverfahren mit einer eindeutigen Entscheidung zu Ende gegangen: Apple muss mehr als 12.000, seit 2009 von der Praxis betroffenen Store-Mitarbeitern Entschädigungen für die Wartezeiten zahlen.

Die knapp 300 Dokumente zum Verfahren lassen sich in dieser Übersicht auf Bloomberg Law einsehen.