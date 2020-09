Smart-Home-Hardware: Tink startet „Smart Week 2020“

Der auf Smart-Home-Produkte spezialisierte Händler Tink tritt im Laufe der kommenden 10 Tage mit zahlreichen vergünstigten Produkten bekannter Marken an, zu denen unter anderem AVM, Netatmo, Sonos, tado° und Eve zählen.

Während sich die im Rahmen der Smart Week 2020 angebotenen Einzelprodukte und Bundles alle auf der offiziellen Aktionsseite des Händlers einsehen lassen, haben wir euch die „Top Deals“ des Händlers zum schnellen Sichten unten angeheftet.

Grundsätzlich empfehlen wir die Hardware auf der Aktionsseite nach Marken zu sortieren. Hier lassen sich brauchbare und für den persönlichen Bedarf überhaupt relevante Deals am zuverlässigsten ausmachen. Bei Sonos sind diese vor allem für Nutzer interessant, die mehrere Speaker im Verbund kaufen wollen. So gibt es hier etwa den Sonos Beam mit zwei Sonos One im Set für 779 statt 907 Euro.

Bei tado° richten sich die Angebote an vor allem an Smart-Home-Einsteiger, die auf der Suche nach günstigen Starter-Sets sind. Hier wird unter anderem das tado° Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge für 269,95 statt 409,98 angeboten. Die Tink Smart Week 2020 läuft von heute an bis zum 14. September 2020 und bietet reduzierte Hardware in den Kategorien Entertainment, Licht, Sicherheit und Heizung.

Unter anderem nehmen folgende Marken an der Aktion teil: Eve, tado°, Sonos, Philips Hue , Google Nest , Ring , Bosch , Nuki und AVM FRITZ!.

Tink wirbt mit diesen „Top Deals“