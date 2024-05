Bericht: Alexa mit KI und Zusatz-Abonnement noch 2024

Amazon soll vorhaben, seine Sprachassistenz Alexa noch in diesem Jahr mit einer generativen KI aufzuwerten und will für den sprachgesteuerten ChatGPT-Konkurrenten dann offenbar eine monatliche Abonnementgebühr einfordern, die unabhängig von laufenden Amazon Prime-Mitgliedschaften in Rechnung gestellt werden soll.

KI-Abo noch 2024

Dies berichtet der US-Nachrichtensender CNBC unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen, die angeben, dass die Planungen zum Preis des KI-Angebotes noch nicht abgeschlossen seien. Schätzungen gehen davon aus, dass eine Anfrage wohl mit etwa zwei Cent zu Buche schlagen wird, was Monatspreise von 2 bis 20 US-Dollar pro Monat realistisch erscheinen lässt.

Amazon würde mit der KI-Offensive direkt mit ChatGPT konkurrieren.Der Platzhirsch bietet seine KI-Dienste in der Basisversion kostenlos an. Die Plus-Version mit erhöhter Priorisierung wird ebenfalls mit 20 Dollar pro Monat berechnet.

Alexa-Abteilung unter Druck

Laut CNBC soll das Vorhaben den Druck auf Amazons Alexa-Abteilung noch weiter erhöht haben. Schon seit Jahren schreibt die Alexa-Abteilung rote Zahlen und wurde unter dem Bezos-Nachfolger Andy Jassy erst kürzlich signifikant verkleinert. Zukünftig sollen für Alexa und die Echo-Geräte strengere Profitvorgaben gelten, das kostenpflichtige KI-Abonnement könnte seinen Teil dazu beitragen, dass diese auch erreicht werden.

Ein Loch ohne Boden: Alexa macht dieses Jahr $10 Mrd. Verlust

Alexa wurde im Jahr 2014 vorgestellt, wird von vielen Anwendern trotz durchaus umfangreicher Fähigkeiten aber meist nur zum Stellen von Timern und zum Abruf des aktuellen Wetterberichts genutzt. Aktionen, die keine Umsätze in die Kassen des Onlinehändlers spülen. In-Skill-Käufe und sprachgestützte Amazon-Bestellungen hingegen konnten die Alexa-Community bislang nicht wirklich überzeugen.

Zu teuer: Amazon prüft Alexas Rentabilität und Zukunft im Unternehmen

Amazon soll vorhaben, das selbst entwickelte Sprachmodell Titan in Alexa zu integrieren – das Abonnement selbst soll noch im Laufe des Jahres angeboten werden.