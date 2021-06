Behörden und öffentliche Stellen müssen Facebook-Auftritte abschalten

Doch der Datenschutz-Beauftragte bleibt bei seiner Haltung. Mit Verweis darauf, dass zwischenzeitliche Versuche direkt mit Facebook in Kontakt zu treten, nicht von dem erhofften Erfolg begleitet worden seien, dürfe davon ausgegangen werden, dass das soziale Netzwerk seinerseits wohl nicht daran interessiert sei Änderungen and der Datenverarbeitung vorzunehmen. Entsprechend müsste die Aufforderung an die Behörden wiederholt werden, aktive Facebook-Fanpages vom Netz zu nehmen.

Die auf Facebook aktiven Behörden, dies teilte der Bundesbeauftragte für den Datenschutz jetzt in einem weiteren Rundschreiben an alle Bundesministerien und obersten Bundesbehörden mit, zeigten sich über den Hinweis wenig erfreut. Einzelne Resorts hätten gar darauf hingewiesen, dass die auf Facebook gepflegten Auftritte zu den wichtigsten Bausteinen der Öffentlichkeitsarbeit zählen würden.

Bereits am 20. Mai hatte der Datenschützer diesbezüglich ein Rundschreiben an allen obersten Bundesbehörden verfasst, indem darauf hingewiesen worden sei, dass ein datenschutzkonformer Betrieb einer sogenannten Facebook-Fanpage zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist.

