BeardedSpice: Medien-Tasten für Spotify, Webinhalte und Co.

Um hier für eine konsistente und nachvollziehbare Nutzung der Medien-Tasten auf eurer Apple-Tastatur zu sorgen, könnt ihr euch an der Nutzung der Freeware-Applikation BeardedSpice probieren. Der Gratis-Download, der sich auch unter macOS Monterey noch problemlos installieren lässt, lebt in der Menüleiste und kümmert sich hier darum, dass die Meiden-Tasten für die Wiedergabesteuerung zahlreiche nativer Anwendungen und zudem auch auf Webseiten eingesetzt werden können.

