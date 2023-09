Aerial-App: Mit allen neuen Video-Bildschirmschonern von macOS Sonoma

Auch ohne die Vorabversion des nächsten Mac-Betriebssystems zu Installieren, könnt ihr die neuen Aufnahmen so schon mal sichten und euch über viele neue Videoaufnahmen freuen, die Apple unter anderem in England, Grönland und China erstellt hat.

So integriert die neueste Ausgabe der Aerial-App die neuen Videos aus macOS Sonoma zur Nutzung auf aktuellen Macs, auf denen noch macOS Ventura installiert ist. Wie berichtet hatte Apple der am 30. August bereitgestellten, nunmehr siebten Vorabversion von macOS Sonoma zahlreiche neue Landschafts-, Weltraum-, Unterwasser- und Städteaufnahmen mit auf den Weg gegeben, die die schon zuvor umfangreiche Auswahl noch mal deutlich erweitert haben.

