Batteries-App bringt die Akku-Anzeige von iOS 16 auf den Mac

Die Anwendung will die Infos zum Akku-Stand aller persönlichen Apple-Geräte an zentraler Stelle über die Menüleiste abrufbar machen und am Mac rechtzeitig darauf hinweisen, wenn beispielsweise das iPhone, iPad oder die AirPods ans Ladegerät müssen. Für Besitzer eines MacBook-Modells mit Touch Bar bietet Batteries auch die Möglichkeit zur Integration in die Touch-Eingabeleiste.

Mit der vor wenigen Tagen veröffentlichten aktuellen Beta-Version von iOS 16 hat Apple die Möglichkeit integriert, die Anzeige der verbleibenden Akku-Kapazität als Prozentwert ins Batteriesymbol zu packen. Der Entwickler Rony Fadel hat sich daraufhin nicht lange bitten lassen und Apples neue Anzeigeoption direkt in seine App Batteries for Mac übernommen.

