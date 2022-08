Microsoft Office: iPad-Version unterstützt künftig „Kritzeln“

Für das Konvertieren von Handschrift in Text greift Microsoft auf die „Kritzeln“-Funktion von iOS zurück. Künftig können iPad-Nutzer mit Apple Pencil in Dokumenten, Präsentationen oder Arbeitsblättern handschriftliche Eingaben hinzufügen, die dann automatisch in Text gewandelt werden. Auch Korrekturen sind auf diese Art möglich.

Microsoft stattet die Mobil-Versionen seiner Office-Programme mit nennenswerten Funktionserweiterungen aus. So werden auf dem iPad künftig handschriftliche Eingaben mit dem Apple Pencil möglich sein, das Hervorheben von Text in PowerPoint auf dem iPhone und iPad ermöglicht und neue Text- und Arraybearbeitungsfunktionen für Excel ergänzt.

