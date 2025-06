Googles NotebookLM liefert gesprochenen KI-Zusammenfassungen

Googles KI-gestütztes Lernwerkzeug NotebookLM steht seit einiger Zeit nicht nur im Web, sondern auch als mobile App für iOS und Android zur Verfügung. Mit beiden Varianten lassen sich umfangreiche Inhalte analysieren und in strukturierter Form zusammenfassen. Die mobile App ergänzt das bestehende Angebot um eine flexible Nutzung unterwegs.

Laut Google soll NotebookLM dabei helfen, komplexe Informationen besser zu erschließen und in leicht verständliche Formate wie FAQs, Audio-Zusammenfassungen oder Erklärtexte zu überführen.

Nutzer können eigene Inhalte wie PDFs, Webseiten oder Videos hochladen, die von der KI analysiert werden. Als Ergebnis liefert die App unter anderem kompakte Zusammenfassungen, beantwortet inhaltliche Rückfragen oder erstellt Gesprächsverläufe zwischen zwei synthetischen Stimmen.

Diese sogenannten Audio-Dialoge lassen sich auch offline abspielen und eignen sich beispielsweise zum Nachhören im Hintergrund.

In unserem Test hat Google etwa ein mehrseitiges PDF mit Garantiebedingungen automatisch in ein etwa siebenminütiges Podcast-Gesprächsformat übertragen. Eine interaktive Sprachsteuerung, mit der Nutzer Rückfragen stellen oder den Verlauf beeinflussen können, ist bislang nur in einem begrenzten Beta-Test verfügbar.

Öffentliche Zusammenstellungen per Link

Mit einer aktuellen Erweiterung führt Google die Möglichkeit ein, die eigenen Zusammenstellungen öffentlich zu teilen. Nutzer können ab sofort einen Link generieren, über den andere auf ein bestimmtes Notebook zugreifen können. Diese erhalten damit zwar keinen Bearbeitungszugriff, können jedoch Fragen stellen oder auf automatisch erzeugte Inhalte wie Zusammenfassungen, Briefings oder Audioformate zugreifen.

Die Freigabe per Link soll laut Google den Austausch in Bildung, Arbeitsumfeld oder privaten Projekten erleichtern. Egal ob Studienunterlagen, Produktdokumentationen oder Projektbeschreibungen – durch die öffentliche Bereitstellung will Google die Zusammenarbeit mit NotebookLM stärken. Die Funktion steht ab sofort allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung.