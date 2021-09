Bartender 4 lässt sich jetzt auch mit macOS Monterey testen

Sofern euch die fehlende Unterstützung des Menüleisten-Organisators Bartender bislang davon abgehalten hat, die neue macOS-Version Monterey zu testen, steht dem jetzt nichts mehr im Weg. Der Entwickler der App bietet sein Programm jetzt in Version 4.1.2 mit voller Unterstützung von macOS Monterey jetzt als Vorabversion an.

Bartender 4.1.2 lässt sich über diesen Link direkt laden. Alternativ sollte euch das Update auch angezeigt werden, wenn ihr mit Bartender 4 unter macOS Monterey nach verfügbaren Updates sucht.

Bartender hat sich auf die Verwaltung der App-Symbole in der Mac-Menüleiste spezialisiert. Ihr könnt damit weniger häufig benötigte Apps aus der Standardansicht der Menüleiste verbannen und festlegen, ob diese nur in besonderen Situationen oder stets ausschließlich in einer regulär versteckten, zweiten Reihe angezeigt werden, die man bei Bedarf manuell einblenden kann. Wahlweise können die ausgeblendeten Symbole immer nur dann erscheinen, wenn ihr mit der Maus über den freien Bereich in der Menüleiste fahrt, oder ihr lasst euch die versteckten Programmsymbole bei Bedarf in der sogenannten „Bartender Bar“, quasi als zweite Zeile unterhalb der macOS-Menüleiste anzeigen.

Im Einzelkauf 15,55 Euro oder ohne Aufpreis über Setapp

Das zum Preis von 15,55 Euro beim Entwickler erhältliche Mac-Werkzeug Bartender präsentiert sich dabei zweifellos als flexibelstes und wohl auch bekanntestes Werkzeug für diesen Einsatzbereich. Wer sowieso für die Software-Flatrate Setapp bezahlt, kann Bartender ohne zusätzliche Kosten auch im Rahmen dieses Pauschalangebots benutzen. Ohne jede Verpflichtung lässt sich Bartender ansonsten auch erstmal kostenlos installieren und vier Wochen lang ausprobieren.

Falls ihr stattdessen auf der Suche nach kostenlosen Alternativen seid, könnt ihr einen Blick auf die – allerdings auch mit weniger Funktionen ausgestatteten – Alternativen Dozer oder Hidden Bar werfen.