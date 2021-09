UniFi U6 Mesh: Nachfolger des UniFi Flex HD startet in den Markt

Der neue Access Point von UniFi ist etwas größer als eine Getränkedose und verfügt über einen Ethernet-Anschluss, mit dessen Hilfe er nicht nur kabelgebunden in vorhandene Netze eingebunden werden kann, sondern auch mit der benötigten Betriebsspannung versorgt wird. Ubiquiti setzt bei neuen Produkten aus der UniFi-Reihe mittlerweile konstant auf die Stromversorgung mittels „Power over Ethernet“ (PoE). Diese kann wahlweise über einen mit PoE kompatiblen Netzwerkverteiler oder den mitgelieferten PoE-Adapter des Herstellers erfolgen.

Laut Herstellerangaben erreicht der U6 Mesh mit seinen 5-GHz- und 2,4-GHz-Komponenten drahtlose Maximalgeschwindigkeiten von bis zu 5,3 Gbit/s. Das Zylinderförmige Gerät misst knapp fünf Zentimeter im Durchmesser und ist knapp 16 Zentimeter hoch. Nach IPX5 auch gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt, kann der Access Point sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich betrieben werden. Ausführliche Informationen zur Leistung der verbauten Komponenten könnt ihr in den technischen Daten zum UniFi U6 Mesh nachlesen.

