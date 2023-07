Meross: Die erste Matter-Steckdose mit Verbrauchsmessung ist da

Zudem integriert der Matter-Zwischenstecker eine Verbrauchsmessung, die über den Energiehunger des zwischengeschalteten Verbrauchers informiert. Der Stecker wird per WLAN in das Heimnetzwerk integriert und lässt sich über Apples Home-App steuern, aber auch per Alexa, per Samsung SmartThings und über den Google Assistent ansprechen.

Der Zwischenstecker bietet sich zur Fernsteuerung von Verbrauchern an, die über die Steckdose an- und ausgeschaltet werden können und liefert verbundenen Geräten eine maximale Stromstärke von 16 Ampere.

