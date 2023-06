Ecovacs DEEBOT N10 Plus: Neue Saugroboter-Mittelklasse mit Basisstation

Ecovacs, der nach eigenen Angaben weltweit führende Hersteller von intelligenten Haushaltsrobotern, hat mit dem DEEBOT N10 Plus ein neues Mittelklasse-Modell vorgestellt, das am 19. Juli in den Verkauf starten wird und dann als Nachfolger der DEEBOT N8 Serie vor allem mit verbesserten Leistungsdaten um kaufinteressierte Verbraucher buhlt.

Mit Leistungsverbesserungen und Absaugstation

Konkret führt der Hersteller eine um 87 Prozent verbesserte Saugleistung und eine um 82 Prozent verlängerte Laufzeit an. Der Ausbau des Akkus, der jetzt eine Kapazität von 5.200 mAh besitzt, soll den DEEBOT N10 Plus auch auf den Radar auch von Mietern bzw. Besitzern größerer Wohnungen schieben, sollen sich mit dem neuen Modell doch Laufzeiten von bis zu 300 Minuten erreichen lassen, was einer Reinigungsleistung von 400 Quadratmetern mit einer Akkuladung entsprechend würde.

Die Saugkraft des DEEBOT N10 Plus liegt bei 4.300 Pa und damit im oberen Bereich des eigenen Segments. Der auf den Reinigungsfahrten gesammelte Schmutz wird in der zum Lieferumfang gehörenden Lade- und Absaugstation in 2,5 Liter fassende Allergiker-Staubbeutel transferiert.

Was die Entleerung des Staubbehälters angeht, können Anwender übrigens wählen, ob dies automatisch erfolgen oder in bestimmten Zeitintervallen, unabhängig von der Restkapazität des Schmutzbehälters durchgeführt werden soll.

Ab Mitte Juli im Handel

Die Nassreinigung erfolgt über den integrierten Wassertank, der auf die klassische Methode setzt und einen feuchten Lappen hinter sich herzieht, der auf aktive Wischbewegungen verzichtet.

Die Navigation erfolgt per LiDAR und soll einen doppelt so großen Erfassungsbereich wie der Vorgänger aufweisen. Ein rundes Paket, für das der Hersteller einen Gesamtpreis von 499 Euro abruft. Die Vorbestellung des neuen Modells ist bereits angelaufen, die Auslieferung wird in knapp drei Wochen, am 19. Juli 2023 anlaufen.