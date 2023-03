SOLIX Balkonkraftwerke in neuen Bundle-Varianten erhältlich

Die Balkonkraftwerke der neuen Anker-Marke SOLIX sind seit Ende Februar in zwei Varianten in Deutschland erhältlich. Neben der Premium-Variante mit vollschwarzen Photovoltaik-Modulen steht auch eine reguläre Ausgabe mit nahezu identische Leistungswerten im typischen Solarpanel-Look zur Verfügung.

Beiden Produktvarianten liegt ein Komplett-Set für Installation, Aufstellung, Einrichtung und Einspeisung bei, zu dem nicht nur ein Wechselrichter und Balkongeländer-Haken gehören, sondern auch die passenden Kabel, Sicherungsleinen und Böcke, die auch den Aufbau im Stand bzw. auf dem Schrägdach ermöglichen.

Berücksichtigt man die in vielen Bundesländern erhältlichen Förderungen nicht mit, dann lässt sich das SOLIX-Balkonkraftwerk bislang in den zwei folgenden Ausführungen kaufen.

Anker Solix Balkonkraftwerk : Vollschwarz, 2 X 415 Watt, Modulgröße: 1722 x 1134 x 35mm, Moduleffizienz: 21,3%, 15 Jahre Produktgarantie. Bundle-Preis: 989 Euro.

: Vollschwarz, 2 X 415 Watt, Modulgröße: 1722 x 1134 x 35mm, Moduleffizienz: 21,3%, 15 Jahre Produktgarantie. Bundle-Preis: 989 Euro. Anker Solix Premium Balkonkraftwerk: Vollschwarz, 2 X 440 Watt, Modulgröße: 1706 × 1134 × 35mm, Moduleffizienz: 23%, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Ertragsgarantie (≥88%). Bundle-Preis: 1389 Euro.

In neuen Bundles erhältlich

Heute hat Anker diese Auswahl vergrößert und bietet nun weitere SOLIX-Pakete an, die auf Teile des Lieferumfangs der großen All-In-One-Pakete verzichten, dafür aber zu deutlich günstigeren Preisen offeriert werden.

So gibt es das SOLIX Balkonkraftwerk nun auch in einer Ausführung mit einem Solarpanel mit Zubehör aber ohne zusätzliche Halterungen, sowie in einer Variante zwei Solarpanels mit Zubehör aber ebenfalls ohne zusätzliche Halterungen.

Die neu geschnürten Bundle-Varianten werden auch für die Premiumausführung angeboten, deren Effizienz noch 1,4 Prozentpunkte besser ausfällt als die Effizienz von 21,3 Prozent der Standardausführung.

Anker Solix Balkonkraftwerk : Ein Solarpanel mit Zubehör ohne Halterung. Bundle-Preis: 499 Euro statt 599 Euro mit Code WS24BE100 .

: Ein Solarpanel mit Zubehör ohne Halterung. Bundle-Preis: 499 Euro statt 599 Euro mit Code . Anker Solix Premium Balkonkraftwerk : Ein Solarpanel mit Zubehör ohne Halterung. Bundle-Preis: 699 Euro statt 799 Euro mit Code WS24BE100 .

: Ein Solarpanel mit Zubehör ohne Halterung. Bundle-Preis: 699 Euro statt 799 Euro mit Code . Anker Solix Balkonkraftwerk : Zwei Solarpanele mit Zubehör ohne Halterung. Bundle-Preis: 799 Euro.

: Zwei Solarpanele mit Zubehör ohne Halterung. Bundle-Preis: 799 Euro. Anker Solix Premium Balkonkraftwerk: Zwei Solarpanele mit Zubehör ohne Halterung. Bundle-Preis: 1199 Euro.

Aktionspreise auf Einzelmodule

Noch bis zum 16. April bietet Anker zudem eine Gutscheinaktion an, die die Bundles mit nur einem Panel nach Eingabe des Gutscheincodes WS24BE100 je 100 Euro günstiger macht. Statt 599 Euro lässt sich die reguläre Ausgabe so für 499 Euro mitnehmen. Die Premium-Variante mit einem Panel kostet so nur noch 699 Euro statt 799 Euro.