Matter: Mediola präsentiert Multi-Protokoll-Bridge

Mediola wird seine Matter-Bridge nicht selbst auf den Markt bringen, sondern hat vor diese den am Markt aktiven Drittanbietern als OEM-Produkt anzubieten. Hier muss abgewartet werden wie sehr diese dann an die Bedürfnisse einzelner Marktteilnehmer angepasst werden.

Die Bridge soll zukünftig die Geräte all jeder Anbieter in den Smart-Home-Instalaltionen von Verbrauchern sichtbar machen, die bei der Entwicklung ihrer Smart-Home-Lösungen auf herstellerspezifische Funkprotokolle gesetzt haben und eigentlich keine Möglichkeit hätten mit dem neuen Matter-Standard zu kommunizieren.

Der auf den Bau von Smart-Home-Komponenten spezialisierte Anbieter Mediola (mit vollem Namen eigentlich die „mediola – connected living AG“) informiert über die Matter-Zertifizierung ihrer Multi-Protokoll-Bridge. Dies ist interessant, da es sich bei dem in Frankfurt am Main entwickelten Funkmodul um die weltweit erste, offiziell zertifizierte Matter-Bridge handelt.

