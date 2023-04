BackupLoupe: Direktzugriff auf TimeMachine-Sicherungen

Farbkodierungen informieren über die Größe von gesicherten Dateien und Ordnern, per Rechtsklick lässt sich ein Kontextmenü aufrufen, dass ausgewählte Inhalte umgehend wiederherstellen kann und auch in der Lage ist, diese im Finder anzuzeigen.

Vorhang auf für BackupLoupe . Die 20 Euro teure Shareware zeigt nach dem Start alle TimeMachine-Laufwerke und alle in diesen gesicherten Backup-Container an. Hat man die benötigten ausgesucht, zeigt BackupLoupe alle vorhandenen Schnappschüsse mit den Zugehörigen Informationen zum Tag (und dem Zeitpunkt) der Erstellung an und lässt euch diese bequem durchsuchen.

Wer ältere TimeMachine-Backups nach einer dringend benötigten Datei durchsuchen muss, die zum Beispiel versehentlich gelöscht wurde, der ist auf Apples Finder angewiesen und auf die TimeMachine-Ansicht, die ausschließlich im Vollbild arbeitet. Diese ist nicht nur träge, in unserem Fall gestern, tauchte in Apples TimeMachine-Ansicht wollte der benötigte Zeitraum auch partout nicht auftauchen.

TimeMachine , Apples Lösung für die Erstellung automatischer Mac-Backups auf externen Festplatten und Netzwerk-Speichern wie etwa den NAS-Modellen von Synology, ist zwar einfach in der Handhabung, bietet im Ernstfall aber nur unzureichende Werkzeuge zum Zugriff auf die vorhandenen Sicherungen an.

