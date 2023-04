EcoFlow BLADE im Video: Mähroboter mit Kehrfunktion, eSIM und LiDAR

Statt eine gute WLAN-Konnektivität im Garten vorauszusetzen, verfügt der BLADE über eine integrierte eSIM-Karte und eine Anbindung an das 4G-Mobilfunknetz. Das Datenblatt des neuen Roboters gibt ein Gewicht von 12,3 Kilogramm, eine Schnitthöhe zwischen 20 und 76 Millimeter und eine Akkulaufzeit von 240 Minuten an, wobei der BLADE pro Stunde rund 300 Quadratmeter Rasenfläche mähen können soll.

Nur wenige Tage nach der Ankündigung, bereits im kommenden Monat die neue PowerStream-Speicherlösung für Balkonkraftwerke anbieten zu wollen, hat der für seine Powerstations bekannte Anbieter EcoFlow heute seine komplett neue Familie an Smart Devies in Deutschland vorgestellt. Neben der GLACIER Kühlbox auch den BLADE-Mähroboter.

