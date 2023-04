Spam und Phishing nerven in Mails und Textnachrichten

Der Spam-Versand über E-Mail und Textnachrichten hat innerhalb der vergangenen Wochen deutlich zugenommen. In erster Linie handelt es sich hierbei um mal mehr und mal weniger plumpe Phishing- und Betrugsversuche, vor denen mittlerweile auch verschiedene Behörden warnen.

Apple scheint in diesem Zusammenhang insbesondere mit seinen in iCloud Mail integrierten Spam-Filtern größere Probleme zu haben, was zur Folge hat, dass sich mittlerweile vermehrt Nutzer über die im Standard-Posteingang von Apple Mail landenden Spam-E-Mails beklagen.

Von Anwenderseite her lässt sich hier nur bedingt etwas tun. Ihr könnt versuchen, die Spam-Filter dadurch zu trainieren, dass ihr die betreffenden E-Mails als Spam markiert oder – sofern sich Gemeinsamkeiten ausmachen lassen – selbst entsprechende Filterregeln aufstellt.

Spam und Phishing bei Apple melden

In der Vergangenheit hatte Apple noch aktiv für die Möglichkeit geworben, unerwünschte E-Mail-Werbung zu melden, indem man sie an die Adresse [email protected] weiterleitet. Die entsprechende Textpassage wurde mittlerweile allerdings aus dem Hilfedokument mit dem Titel „Spam in iCloud-Mail melden und reduzieren“ entfernt. Die Adresse funktioniert jedoch weiterhin und alternativ dazu gibt es mit [email protected] noch eine weitere E-Mail-Adresse bei Apple, an die man explizit jene E-Mails weiterleiten kann, die es auf betrügerische Art und Weise auf persönliche Daten abgesehen haben.

Apple-Tipps für weniger Spam und Phishing

In dem oben erwähnten Support-Dokument von Apple finden sich darüber hinaus eine Reihe von Tipps und Anleitungen, mit deren Hilfe sich das Spam-Aufkommen im persönlichen E-Mail-Postfach reduzieren lassen sollte.

Wenn es um Werbung und Phishing im Zusammenhang mit Textnachrichten geht, müsst ihr diesen vom iPhone aus zu Leibe rücken. Dort finden sich entsprechende Optionen zum Blockieren, Filtern und auch zum Melden entsprechender Nachrichten. Apple hat die damit verbundenen Möglichkeiten unter der Überschrift „Blockieren, Filtern und Melden von Nachrichten auf dem iPhone“ zusammengefasst.