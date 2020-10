iPad Air aus Apples „Back to School“-Aktion gestrichen

Apples im Juni angelaufene “Back to School“-Aktion 2020 ist mittlerweile fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Dies mag allerdings auch mit daran liegen, dass das Angebot in diesem Jahr ein ganzes Stück weniger attraktiv ist, als in früheren Zeiten. Schon zuvor hatte Apple Vergütungen in Form von Gutscheinen gestrichen und durch kostenlose Beats-Kopfhörer ersetzt. In diesem Jahr gibt es nun nur noch die deutlich günstigeren AirPods kostenlos zum Neukauf. Ein Preisvergleich empfiehlt sich in jedem Fall, externe Anbieter bieten teils bessere Konditionen für den Bildungsbereich.

Bei Apple läuft „Back to School“ in diesem Jahr noch bis zum 29. Oktober, also bis Donnerstag nächster Woche. Falls ihr allerdings die Hoffnung habt, in Verbindung mit dem Kauf des neuen iPad Air ein paar kostenlose AirPods abzustauben, müssen wir euch enttäuschen. Apple hatte das iPad Air beim Start der Aktion im Juli noch als qualifiziertes Produkt gelistet. Mittlerweile ist das Tablet allerdings aus der entsprechenden Tabelle, die in den Angebotsbestimmungen (hier als PDF) einsehbar ist, gestrichen worden.

Wann genau Apple diese Änderung vorgenommen hat, ist nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass von Beginn an nicht geplant war, das neu erhältliche iPad Air 4 in diese Aktion einzubeziehen.