Apples „Back to School“-Aktion startet in Deutschland

Apples „Back to School“-Aktion 2021 ist jetzt auch in Deutschland angelaufen. Vor einem Monat konnten wir über den US-Start des Programms berichten. Beim Kauf eines qualifizierten Mac oder iPad legt Apple ein Paar AirPods kostenlos dazu. Zudem können Bildungskunden 20 Prozent beim Kauf von Apple Care sparen.

An der „Back to School“-Aktion können ausschließlich derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen, Eltern, die für sie kaufen, sowie Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter teilnehmen. Konkret definiert Apple dies Benutzergruppen wie folgt:

Jeder Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung in Deutschland ist kaufberechtigt.

Studierende, die an einer öffentlichen oder privaten Hochschule in Deutschland studieren, sind kaufberechtigt.

Eltern, die für ihr Kind einkaufen, das an einer öffentlichen oder privaten Hochschule in Deutschland studiert, sind kaufberechtigt.

Die qualifizierten Geräte und damit verbundenen Promo-Rabatte könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen. Bitte beachtet, dass Apple den Wert des Aktionsrabatts entgegen der hierzulande gültigen Bestimmungen ohne Mehrwertsteuer angibt. „Back to School“ gilt ausschließlich für Neugeräte, Einkäufe aus dem Apple Refurb Store sind ausgenommen.

Weiterführende Informationen zu den diesjährigen Angeboten findet ihr auf der frisch aktualisierten “Back to School“-Webseite. Die Sonderaktion steht über Apple Österreich und Apple Schweiz auch für unsere Leser in den Nachbarländern zur Verfügung. Als Enddatum gibt Apple in diesem Jahr den 11. Oktober an.

Apple bietet schon seit langer Zeit entsprechende Sonderaktionen für Studierende an. In den ersten Jahren gab es zusätzlich zu den reduzierten Preisen beim Einkauf im Apple-Education-Store regelmäßig iPods geschenkt. Eine Zeit lang hat der Hersteller dann auch Guthabenkarten für den iTunes beziehungsweise App Store beigelegt, die in der Höhe an den Einkauf angepasst wurden.