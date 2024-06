Awareness Timer: Menüleisten-Countdown als Gesundheitshelfer

Der Entwickler Reinder de Vries hat seine Mac-Anwendung Awareness Timer zurück in den Mac App Store gebracht. Die App präsentiert sich in Form eines kleinen Erinnerungs-Timers in der Menüleiste von macOS. Es gibt zwar bereits verschiedene Anwendungen mit vergleichbaren Funktionen, doch unterscheiden sich diese alle im Detail. Zudem freuen wir uns über jeden Entwickler, der solche Apps vor allem auch aus einem konkreten persönlichen Interesse heraus erstellt und das Ergebnis anschließend mit allen Mac-Nutzern teilt.

Der „Awareness Timer“ von de Vries ist ursprünglich entstanden, um Beschwerden wie einem Mausarm oder dem Karpaltunnelsyndrom entgegenzuwirken. Die App erinnert den Nutzer nach einer frei einstellbaren Zeitspanne daran, die Arbeit am Computer für ein paar Minuten zu unterbrechen und seinem Körper Erholung zu gönnen.

Der Timer lässt sich natürlich auch für diverse andere Zwecke nutzen. Als Beispiele nennt der Entwickler das Arbeiten nach dem Pomodoro-System, schlichte Countdowns oder auch regelmäßige Entspannungsübungen und Meditation.

Die Zeitdauer bis zu einer Erinnerung kann über die Einstellungen der App frei festgelegt werden. Ebenso hat man als Nutzer die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen, dezenten Hinweistönen auszuwählen und auch deren Lautstärke anzupassen. Wenn nötig, lässt sich direkt über die Menüleiste auch ein Stummmodus aktivieren.

Weitere Einstellungsoptionen ermöglichen es, die Art der Anzeige in der Menüleiste festzulegen – also entweder die vergangene oder die noch ausstehende Zeit in Minuten. Zudem kann man den Timer so konfigurieren, dass er beim Erwachen des Mac aus dem Ruhezustand automatisch neu beginnt.

Neustart mit überarbeiteter Version

Der „Awareness Timer“ wurde ursprünglich schon vor zwei Jahren veröffentlicht, war dann aus Kompatibilitätsgründen eine Weile nicht mehr erhältlich. Jetzt steht die App überarbeitet in einer neuen Version zum Download zur Verfügung und lässt sich wie zuvor in vollem Umfang kostenlos nutzen.