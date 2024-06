Telekom bessert bei ihren Glasfasertarifen nach

Die Telekom hat ihre Glasfasertarife überarbeitet. Nicht nur die Namensgebung wird deutlicher, auch die enthaltenen Leistungen sind jetzt klar strukturiert. Bei den neuen Glasfasertarifen der Telekom entspricht die maximale Upload-Leistung immer der Hälfte der maximalen Download-Geschwindigkeit. Zudem ist jetzt immer eine Festnetz- und Mobilfunk-Flat in alle deutschen Netze enthalten. Die neuen Tarife sind vom 2. Juli an buchbar.

Mit Glasfaser 150, Glasfaser 300, Glasfaser 600, Glasfaser 1.000 und Glasfaser 2.000 hat die Telekom künftig dann fünf eigenständige Tarife für diese Anschlusstechnologie im Programm. Bislang wird das Glasfaserangebot der Telekom lediglich gemeinsam mit DSL und Kabel unter dem Oberbegriff „MagentaZuhause“ vermarktet.

Bilder: Telekom

Ausbau lässt vielerorts auf sich warten

Auch wenn weiterhin zu vielen Interessenten bei der Verfügbarkeitsabfrage die Meldung „Bei Ihnen ist der Glasfaser-Ausbau noch nicht geplant“ sehen, schreitet der Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland mittlerweile offenbar rasch voran. Der Telekom zufolge ist ihr Glasfasernetz hierzulande mittlerweile mehr als 750.000 Kilometer lang. Allein im vergangenen Herbst sei für rund 2,5 Millionen neue Haushalte Glasfaser ermöglicht worden, und aktuell hätten schon mehr als 8,4 Millionen Haushalte und Unternehmen die Möglichkeit, einen Glasfasertarif mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde zu buchen.

Um ihr Ziel, im aktuellen Jahr rund 450.000 Glasfaseranschlüsse zu vermarkten, muss die Telekom die Ausbaugeschwindigkeit für die neue Netzstruktur beibehalten. Hier geht es auch darum, Versäumnisse aus den 1980er-Jahren wettzumachen. Die Entscheidung für die Bevorzugung von Kupferkabeln hat in der damaligen Kohl-Regierung der Postminister Christian Schwarz-Schilling getroffen. Wirtschaftlich profitierte davon die Firma seiner Frau, in der Schwarz-Schilling zuvor selbst Geschäftsführer war…

Glasfaser künftig ab 44,95 Euro

Zurück zur Zukunft. Mit den neuen Tarifen will die Telekom die Kosten für einen Glasfaseranschluss in DSL-Regionen bringen. Mit der kleinsten Tarifstufe Glasfaser 150 bekommt man zum Preis von 44,95 Euro im Monat 150 Mbit/s im Download und 75 Mbit/s im Upload sowie eine Festnetz- und Mobilfunk-Flat in alle deutschen Netze. Der Tarif Glasfaser 300 kostet monatlich 5 Euro mehr. Für Glasfaser 600 bezahlt man 59,95 Euro im Monat, Glasfaser 1000 wird mit 69,95 Euro pro Monat berechnet, und für die größte Tarifstufe Glasfaser 2000 muss man monatlich 139,95 Euro hinlegen.