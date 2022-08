Neu von AVM: FRITZ!Fon X6, FRITZ!OS 7.50, FRITZ!Repeater 3000 AX

Für exakt 100 Euro mehr, also zur unverbindlichen Preisempfehlung von 189 Euro soll im Laufe des kommenden Monats der neue Mesh-Repeater FRITZ!Repeater 3000 AX an den Start gehen. Der Repeater spricht Wi-Fi 6 und besitzt als Triband-Gerät drei Funkeinheiten sowie acht Antennen. Laut AVM sollen sich mit dem neuen Modell Datenraten von bis zu 4.200 GBit/s im WLAN erzielen lassen. Der FRITZ!Repeater 3000 AX verfügt über zwei Gigabit-LAN-Anschluss und lässt sich mit Hilfe der FRITZ!App WLAN einrichten und für den bestmöglichen strategisch im Raum positionieren.

