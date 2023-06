„Avatar: The Way of Water“ auf Disney+ verfügbar

Abonnenten von Disney+ können im Rahmen ihres Video-Abonnements von heute an Zugriff auf den 2022 entstandenen Film „Avatar: The Way of Water“. Die Fortsetzung des von James Cameron im Jahr 2009 inszenierten Erfolgsstreifens „Avatar“ wurde in diesem Frühjahr mit einem Oscar für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet und knüpft an die Handlung des ersten Teils an.

James Cameron hat sich ja schon mit Filmen wie „Titanic“ und „Terminator“ einen Namen gemacht. Avatar spielt in der fiktiven Unterwasserwelt Pandora und baut auf die Ereignisse um den in ein Avatar-Wesen verwandelten ehemaligen Soldaten Jake Sully und dessen Familie auf. In den Hauptrollen des zweiten Teils von Avatar sind unter anderem Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet zu sehen.

„Avatar: The Way of Water" erreicht neue Dimensionen und erforscht unentdeckte Tiefen, wen James Cameron mit diesem emotionsgeladenen Action-Abenteuer in die Welt von Pandora zurückkehrt. „Avatar: The Way of Water" spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Teils. Erzählt wird die Geschichte der Familie Sully (Jake, Nevtiri und ihre Kinder), ihre Probleme, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um sich zu beschützen, die Überlebenskämpfe und die Tragödien, die sie ertragen müssen. All dies geschieht vor der atemberaubenden Kulisse Pandoras, in der die Zuschauer neue Na'vi-Clans kennenlernen sowie eine Reihe exotischer Meeresbewohner, die die majestätischen Ozeane besiedeln.

Wenn ihr euch für einen Filmabend mit „Avatar: The Way of Water“ entscheidet, stellt besser im Vorfeld ausreichend Getränke und Chips bereit. Die nun auch über Disney+ angebotenen Fassung hat eine Laufzeit von über drei Stunden. Neben einer deutschen Synchronisierung steht über Disney+ auch die englische Originalfassung zur Auswahl.

Aktuelle Neuzugänge auf Disney+

Eine Übersicht der Neuzugänge auf Disney+ im aktuellen Monat Juni haben wir bereits vor einigen Wochen veröffentlicht. Unter anderem steht hier noch die Veröffentlichung des neuen Marvel-Streifens „Secret Invasion“ mit Samuel L. Jackson und Emilia Clarke am 21. Juni aus.

Darüber hinaus wurde das Programm von Disney+ aus Anlass des bevorstehenden Kinostarts von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ eben erst um die vier ersten „Indiana Jones“-Filme erweitert.

Das Streaming-Abo bei Disney+ schlägt pro Monat mit 8,99 Euro oder als Jahresabo mit 89,90 Euro zu Buche.