Apple hat das MacBook Air mit kleinerem Bildschirm deutlich günstiger gemacht

Wenn ihr euch für den Kauf eines MacBook Air mit 13 Zoll Bildschirmgröße entscheidet, achtet jedoch stets auf den verbauten Prozessor. Auch Apple selbst bietet das kleinere MacBook Air neben der M2-Version auch noch in der M1-Variante von aus dem Jahr 2020 an. Vom Kauf dieser Ausführung raten wir jedoch trotz des mit 1.199 Euro nochmal 100 Euro niedrigeren Preises rundum ab – es sei denn, ihr bekommt es wirklich zum Schnäppchenpreis. Das Gerät ist nicht nur mit einem schlechteren Prozessor ausgestattet, sondern kommt darüber hinaus auch mit einem kleineren (13,3 statt 13,6 Zoll) und schlechteren Bildschirm und verzichtet obendrauf auf den inzwischen zusätzlich zu USB-C von Apple verbauten MagSafe-Schnellladeanschluss.

