Neu auf Disney+ im Juni 2023

Disney+ hat die Liste mit seinen Programmerweiterungen im Juni 2023 veröffentlicht. Im kommenden Monat wird das Angebot des Videodienstes um 28 neue Filme und Serienstaffeln erweitert. Die folgenden Titel hebt Disney als Highlights besonders hervor.

Farm Rebellion

Ab 14. Juni exklusiv auf Disney+

„Farm Rebellion“ ist eine außergewöhnliche Doku-Serie über eine einzigartige Farm, die auf moderne, multifunktionale Landwirtschaft fokussiert ist. Mit Vordenkerinnen und Vordenkern aus der ganzen Welt sowie lokalen Helferinnen und Helfern, die ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen, stellt sich ein Team von unterschiedlichsten Menschen – mitunter bestehend aus Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten – den Herausforderungen, denen die moderne Landwirtschaft gegenübersteht. Die sechsteilige lokale Produktion wurde auf dem innovativen Hof „Gut und Bösel“ in Brandenburg gedreht.

Secret Invasion

Ab 21. Juni exklusiv auf Disney+

Die neue Marvel Studios Serie „Secret Invasion“ spielt in der Gegenwart des MCU. Nick Fury erfährt von einer geheimen Invasion der Erde durch eine Fraktion der formwandelnden Skrulls. Fury versammelt seine Verbündeten, darunter Everett Ross, Maria Hill und den Skrull Talos, der sich ein Leben auf der Erde aufgebaut hat. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die drohende Skrull Invasion zu vereiteln und die Menschheit zu retten.

Avatar: The Way of Water

Ab 7. Juni exklusiv auf Disney+

„Avatar: The Way of Water“ erreicht neue Dimensionen, denn James Cameron entführt die Zuschauer in einem spektakulären und mitreißenden Action-Abenteuer zurück in die großartige Welt von Pandora. Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt „Avatar: The Way of Water“ die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben. All dies geschieht vor der atemberaubenden Kulisse von Pandora, wo die Zuschauer neue Na'vi-Kulturen und eine Reihe exotischer Meeresbewohner kennenlernen, die die majestätischen Ozeane bevölkern.

Saint X

Ab 7. Juni exklusiv auf Disney+

Das Psychodrama, das aus mehreren Zeitebenen und Perspektiven erzählt wird, spielt mit dem „Vermisstes-Mädchen-Genre“ und stellt es auf den Kopf. Die Serie handelt von dem mysteriösen Tod einer jungen Frau während eines idyllischen Karibikurlaubs und den dramatischen Kreisen, die das traumatische Ereignis nach sich zieht, bis ihre überlebende Schwester in eine gefährliche Suche nach der Wahrheit verwickelt wird.

Flamin’ Hot

Ab 9. Juni exklusiv auf Disney+

„Flamin’ Hot“ ist die inspirierende wahre Geschichte von Richard Montañez (Jesse Garcia), der als Hausmeister bei Frito-Lay die Lebensmittelindustrie aufmischte, indem er seine mexikanisch-amerikanische Herkunft nutzte, um Flamin' Hot Cheetos von einem Snack zu einem globalen Popkultur-Phänomen zu machen.

Marie Antoinette

Ab 21. Juni exklusiv auf Disney+

Marie Antoinette (Emilia Schüle) ist noch ein Teenager, als sie Österreich verlässt, um den Dauphin von Frankreich zu heiraten. Als sie in Versailles ankommt, muss sie die zahlreichen und komplexen Regeln des französischen Hofes befolgen. Marie Antoinette, die sich von der jungen Dauphine zur Königin des Stils und zu einer wahren Modeikone entwickelt, lernt schließlich die Regeln und Geheimnisse des Hofes kennen und versucht, Versailles nach ihrem eigenen Bild zu gestalten: frei, unabhängig und feministisch. Doch ihre Erfolge rufen Eifersucht und Rivalität hervor. Diffamierende Pamphlete und hartnäckige Gerüchte über ihr Privatleben untergraben ihren Status, und ihre Gegner innerhalb der königlichen Familie versuchen alles, um sie zu stürzen.

The 1619 Project

Ab 21. Juni exklusiv auf Disney+

„The 1619 Project“ ist eine sechsteilige Dokumentarserie, die auf dem „The 1619 Project“ aufbaut, das aus einer Zusammenarbeit zwischen der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalistin Nikole Hannah-Jones und dem New York Times Magazine entstanden ist. Die Serie versucht, die Geschichte des Landes aus einer neuen Perspektive zu betrachten, indem sie die Folgen der Sklaverei und die Beiträge der Schwarzen Amerikaner in den Mittelpunkt des nationalen Narrativs stellt. Die Episoden basieren auf Essays aus dem kürzlich veröffentlichten Buch „The 1619 Project: A New Origin Story“ und untersuchen, welche Auswirkungen das Erbe der Sklaverei auf diverse Aspekte des modernen amerikanischen Lebens hat.

Criminal Minds: Evolution (Staffel 16)

Ab 28. Juni exklusiv auf Disney+

In „Criminal Minds: Evolution“ kämpft ein Elite-Team von Profilern in der Kriminalabteilung des FBI gegen seine größte Bedrohung: einen Unbekannten, der die Pandemie ausgenutzt hat, um sich mit anderen Serienmördern zu vernetzen. Jetzt, wo sich die Welt wieder zu öffnen beginnt, wird dieses Netzwerk aktiv und das Team muss sich auf die Jagd nach den Tätern machen und einen Mordfall nach dem anderen lösen.

2. Juni

Antwone Fisher (Star)

7. Juni

Avatar: The Way of Water (Star)

(Star) Saint X (Star)

(Star) Queenmaker: The Making of an It Girl (Star)

(Star) Mensch und Hund – Beste Freunde, treue Partner – Staffel 1 (National Geographic)

9. Juni

Flamin’ Hot (Star)

(Star) Schuldig bei Verdacht (Star)

(Star) Heat (Star)

14. Juni

Farm Rebellion (Star)

16. Juni

Stan Lee (Marvel)

(Marvel) Assassin’s Creed (Star)

(Star) Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs (National Geographic)

21. Juni

Secret Invasion (Star)

(Star) Marie Antoinette (Star)

(Star) The 1619 Project (Star)

(Star) Abbott Elementary – Neue Folgen der 2. Staffel (Star)

– Neue Folgen der 2. Staffel (Star) Alaska: Eisige Tradition – Staffel 1 (National Geographic)

23. Juni

Der Beste der Welt (Disney)

28. Juni

Criminal Minds: Evolution – Staffel 16 (Star)

– Staffel 16 (Star) Die amerikanische Hymne (Star)

(Star) Single Drunk Female – Staffel 2 (Star)

– Staffel 2 (Star) Wochenend-Familie – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) Freeks – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen – Staffel 1 & 2 (National Geographic)

29. Juni

Kochen Undercover – Staffel 1 (Star)

30. Juni