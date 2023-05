Disney+ nimmt die ersten vier „Indiana Jones“-Filme ins Programm

Während wir bereits über die anstehenden Juni-Neuerscheinungen auf Disney+ berichten konnten, reicht der Videodienst noch eine Ergänzung für den aktuellen Monat Mai nach. Angesichts des bevorstehenden Kinostarts von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ sind von kommender Woche an alle vorangegangenen „Indiana Jones“-Filme über Disney+ verfügbar.

Vom 31. Mai an können Nutzer von Disney+ die ersten vier in den Jahren 1981 bis 2008 veröffentlichten Filme aus der „Indiana Jones“-Reihe im Rahmen ihres Abonnements sehen. Die Hauptrolle spielt hier wie auch in der für den kommenden Monat angekündigten neusten Episode stets Harrison Ford, mit von der Partie waren darüber hinaus zeitweise Sean Connery, Kate Capshaw und Cate Blanchett.

Die offiziellen Infos zu den ersten vier von kommender Wochen an über Disney+ verfügbaren „Indiana Jones“-Teilen hängen wir unten an. In der am 29. Juni in die Kinos kommenden neusten Verfilmung mit dem Titel „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ sieht sich Harrison Ford in der Rolle des legendären Archäologenhelden Indiana Jones unter anderem von der Fleabag-Darstellerin Phoebe Waller-Bridge begleitet. Als ausführende Produzenten finden sich mit Steven Spielberg und George Lucas dann noch zwei besonders klangvolle Namen auf der Cast-Liste.

Bemerkenswert dürfte in jedem Fall die Tatsache sein, dass der heute 80-jährige Hauptdarsteller für eine rückblickende Szene des Films auf trickreiche Weise verjüngt wurde. Ford zeigte sich im Rahmen der Premiere des Films auf den Filmfestspielen in Cannes beeindruckt von der damit zusammenhängenden Technologie: „Das ist keine Art von Photoshop-Magie, so sah ich vor 35 Jahren aus, weil Lucasfilm jedes Einzelbild der Filme hat, die wir in all den Jahren zusammen gemacht haben“.

Die ersten 4 „Indiana Jones“-Filme ab 31. Mai auf Disney+

„Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes“

In diesem ersten Teil der Serie, der für acht Oscars nominiert wurde – darunter in der Kategorie Bester Film – und vier davon gewann, wird der Archäologe und Abenteurer Indiana Jones (Harrison Ford) vom Geheimdienst der Armee beauftragt, einen unschätzbaren Stab aufzuspüren, der der Schlüssel zum Auffinden der Bundeslade ist, die von den Nazis gesucht wird.

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“

Nachdem sie vor einer Schießerei in einem Nachtclub geflüchtet sind und aus einem verlassenen Flugzeug springen mussten, finden sich Professor Indiana Jones (Harrison Ford), Sängerin Willie Scott (Kate Capshaw) und der zwölfjährige Shorty (Ke Huy Quan) in einem abgeschiedenen Dorf wieder, dessen Bewohner von Hunger gebeutelt sind und ihre Notlage auf das Verschwinden von drei mystischen Steinen zurückführen, die dem Dorf bislang immer Wohlstand gebracht haben. Jones gelobt, die gestohlenen Steine aufzuspüren und zurückzubringen, doch auf der Suche danach stoßen er und seine ungewöhnlichen Gefährten auf einen tödlichen Kult.

„Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“

Indys ewige Feinde – die Nazis – sind zurück und haben seinen Vater, Professor Henry Jones Senior (Sean Connery), entführt, um den Heiligen Gral zu finden. Indy (Harrison Ford) folgt einer Spur von Amerika über Venedig bis in die Wüsten des Nahen Ostens, um seinen Vater zu befreien, den Gral zu retten und schließlich als der Held der Stunde hervorzugehen. Dieses actiongeladene Abenteuer ohne Verschnaufpause ist ein Riesenspaß für die ganze Familie.

„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“

Der berühmte Archäologe und Abenteurer Dr. Henry Indiana Jones (Harrison Ford) tritt wieder in Aktion, denn er wird in eine sowjetische Verschwörung verwickelt und muss das Geheimnis hinter dem mysteriösen Artefakt, das als Kristallschädel bekannt ist, aufdecken.